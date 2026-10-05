أعلنت السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية والمكونات السياسية والاجتماعية وقبائل محافظة البيضاء تأييدها الكامل والمطلق للتوجيهات الرئاسية الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، والقاضية ببدء العمليات العسكرية الشاملة لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب اليمني.

وأكدت قيادة البيضاء في بيان اليوم (الإثنين) حصلت «عكاظ» على نسخه منه، وقوف أبناء المحافظة بكافة مشايخها وأعيانها وقواها الحية خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة في هذه المعركة الوطنية الفاصلة، مشددة على أن البيضاء كانت ولا تزال قلعة من قلاع الجمهورية، وأن سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية عليها بقوة السلاح لا تعبر بأي حال عن إرادة أبنائها الأحرار الرافضين لمشروع الهيمنة والعنصرية.

ورفعت حالة الاستعداد القصوى، معلنة وضع كافة طاقات وإمكانات المحافظة تحت تصرف القيادة السياسية والعسكرية، والجاهزية التامة للالتحام الميداني مع أبطال القوات المسلحة والأمن حتى تحقيق النصر واستعادة العاصمة وكافة المحافظات اليمنية.

ودعت المغرر بهم من أبناء محافظة البيضاء إلى «الاستجابة لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي والعودة إلى صف الدولة»، مهيبة بالجميع «الابتعاد عن تجمعات المليشيات ومواقعها العسكرية، وعدم الزج بأبنائهم إلى محارق الموت الحوثية».

واختتمت قيادة البيضاء بيانها بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية، مثمنة المواقف الأخوية الصادقة والدعم المستمر للشعب اليمني في مختلف الظروف، ووقوفهم الدائم إلى جانب سيادة اليمن وأمنه واستقراره.

وثمّن البيان المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية وقيادة تحالف دعم الشرعية، معرباً عن عميق الشكر للقيم الأخوية والدعم المستمر للشعب اليمني في مختلف الظروف، ووقوف المملكة الدائم لحماية سيادة اليمن واستقراره وعروبته.