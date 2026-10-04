أكدت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية أن الواجب الشرعي والديني والوطني يقتضي لزوم توجيهات ولي الأمر، وطاعة القيادة الشرعية، والوقوف صفًا واحدًا خلف مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة والأمنية، حتى استعادة الدولة وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني.

ودعت أبناء الشعب اليمني إلى التلاحم الوطني، ومساندة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والالتزام بتوجيهات القيادة والجهات المختصة، وإسناد الجهود الوطنية، كلٌّ من موقعه، والابتعاد عن الشائعات والفرقة والثأر والمناطقية، وكل ما من شأنه إضعاف الجبهة الداخلية.

وأكدت أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع استشعار المسؤولية وتقديم مصلحة اليمن، وحماية المدنيين، وصيانة الممتلكات العامة والخاصة، والالتزام بالقانون، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وعودة مؤسسات الدولة كاملة السيادة.

وشددت على أهمية التلاحم الوطني، والوقوف خلف القيادة الشرعية، وصولًا إلى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

ولفتت الوزارة ، في بيان صادر عنها بالعاصمة المؤقتة عدن، إنها تابعت إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشأن انطلاق العمليات العسكرية لتحرير ما تبقى من المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب والتمرد. مؤكدة دعمها لما تضمنه اعلان فخامة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة باعتباره ملزما للجميع كلا من موقعه ومسؤولياته

واختتمت الوزارة بيانها بالدعاء بأن يحفظ الله اليمن والمنطقة وسائر بلاد المسلمين، وينصر جنود القوات المسلحة والأمن وجميع المقاتلين المساندين لها، ويعيد لليمن أمنه واستقراره، ويحفظ شعبه من الفتن والاقتتال.