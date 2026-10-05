توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة، اليوم (الإثنين)، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، محذراً من أنها قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما تكون مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح المركز في تقريره أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية ونجران.

كما أشار إلى عدم استبعاد تكوّن الضباب على الأجزاء الساحلية من منطقتي الشرقية ومكة المكرمة.

رياح نشطة وأمواج تتجاوز مترين

وعن حالة البحر الأحمر، توقّع المركز أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 25 و45 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، فيما تتنوع اتجاهاتها على الجزأين الأوسط والجنوبي، وتصل سرعتها إلى 50 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومترين في أجزاء من البحر الأحمر، وقد يتجاوز مترين في بعض المناطق، فيما تكون حالة البحر بين خفيف ومتوسط الموج، وتصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي خفيف الموج

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و30 كيلومتراً في الساعة على الجزأين الشمالي والجنوبي.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر، فيما تكون حالة البحر خفيفة الموج.