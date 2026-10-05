أقر مجلس إدارة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء)، إنشاء المجلس البيطري للحياة البرية، واعتماد معجم ترميز الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، بهدف توحيد المصطلحات والرموز ورفع كفاءة منظومة الوقاية والمكافحة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الـ23 لمجلس إدارة المركز، الذي ترأسه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة «وقاء» المهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي، في مقر الوزارة بالرياض، حيث استعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وتابع تحديث القرارات السابقة وتكليفات مركز الحكومة، إلى جانب متابعة مؤشرات الأداء الإستراتيجية والتنفيذية والتشغيلية للمركز.

وناقش المجلس نتائج تقييم المنظمات والجهات المختصة ذات العلاقة لقدرات «وقاء» في مجالي الصحة النباتية والصحة الحيوانية، ومستجدات التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات النظيرة على المستوى الإقليمي.

كما اطّلع على تفاصيل الحملة الاتصالية «تراها أصح»، الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالإدارة المتكاملة للآفات النباتية، واستعرض شهادات الجودة التي حصل عليها المركز في مجالات إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وإدارة المعرفة وإدارة علاقات العملاء، إضافة إلى متابعة ما استجد من أعمال. وشهد الاجتماع الموافقة على عدد من المقترحات والتقارير التنفيذية، في إطار مواصلة تطوير أعمال المركز وتعزيز قدراته في مجالات الوقاية والمكافحة والصحة النباتية والحيوانية.