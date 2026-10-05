حدَّثت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات محلات المثلجات «الآيس كريم» بهدف تنظيم ممارسة النشاط، وتحديد متطلبات سلامة الأغذية، وتوضيح الاشتراطات البلدية والفنية أمام المستثمرين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأوضحت الوزارة، أن الاشتراطات المحدثة تضمنت متطلبات تفصيلية لسلامة الأغذية في مراحل استلام المنتجات وتخزينها وتحضيرها وتقديمها، تشمل ضبط درجات الحرارة، والإفصاح عن مسببات الحساسية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، وفق الأنظمة واللوائح الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات ذات العلاقة؛ للحفاظ على سلامة المنتجات المقدمة للمستهلكين.

متطلبات الترخيص والموقع وتجهيز المحلات

وبيّنت، أن الاشتراطات المحدثة حددت متطلبات الترخيص والموقع وتجهيز المحلات، وراعت متطلبات كود البناء السعودي، ومعايير الوصول الشامل، واشتراطات الوقاية من الحريق، إلى جانب تنظيم الواجهات واللوحات التجارية، وتحقيق المتطلبات الفنية اللازمة لممارسة النشاط.

وأضافت، أن الاشتراطات المحدثة شملت جوانب التشغيل والصيانة والنظافة وإدارة النفايات، وتنظيم تجهيز مرافق المحلات، لرفع كفاءة التشغيل والمحافظة على بيئة مناسبة لتحضير المنتجات وحفظها وتقديمها، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية.

توضيح الإجراءات أمام المستثمرين

وفي ما يتعلق بالعاملين، أشارت الوزارة إلى أن الاشتراطات المحدثة تضمنت الحصول على الشهادات الصحية، والالتزام بالنظافة الشخصية، وارتداء الملابس الواقية، وتطبيق ممارسات سلامة الغذاء أثناء العمل، كما شملت متطلبات الدفع الإلكتروني واستخدام الرمز الإلكتروني الموحد «QR» في المنشآت.

وأكدت الوزارة، أن تطوير اشتراطات الأنشطة البلدية وتوحيد متطلباتها يسهمان في توضيح الإجراءات أمام المستثمرين، ويساعدان أصحاب المنشآت على التعرف على التزاماتهم في مراحل التجهيز والتشغيل، وتطوير أعمالهم وفق معايير محددة تراعي سلامة المستفيدين وجودة الخدمات.