احتجّت الممثلة الجزائرية هناء منصور على ظهور صورتها في مقال منشور بمجلة (لو بوان) الفرنسية للكاتب الفرنسي الجزائري كمال داود، مؤكدة أنها لم تُستشر ولم تمنح أي إذن باستخدام صورتها في المادة المنشورة.

وقالت منصور عبر حساباتها على مواقع التواصل: "إن المجلة استخدمت صورتها الشخصية دون علمها"، مطالبةً متابعيها بالتفاعل مع القضية والتعبير عن رفضهم لهذا الاستخدام، معتبرة أن ظهورها في سياق لا يمتّ إليها بصلة يمسّ حقها في التحكم في صورتها.

وتعود الواقعة إلى نشر صورة منصور ضمن المواد المصاحبة لمقال لكمال داود يتناول قضايا مرتبطة بالجزائر والهوية والذاكرة والعلاقة بين الجزائر وفرنسا، رغم عدم وجود أي علاقة بينها وبين محتوى المقال أو كاتبه.

وأكدت الممثلة أنها لم تتلق أي طلب من المجلة قبل النشر، وأن ظهورها إلى جانب مادة لا تخصّها قد يوحي بوجود صلة غير صحيحة. وطالبت بسحب صورتها فورًا من جميع منصات المجلة، مشددة على أن استخدامها في سياق لم تختره يمثل مساسًا بحقها في صورتها. كما أعلنت احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة لحماية حقوقها.

وتواجه المجلة والكاتب انتقادات على خلفية الواقعة، وسط مطالبات باحترام حقوق الملكية الشخصية والصور في المواد الإعلامية المنشورة.