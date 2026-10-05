سقطت مروحية عسكرية نيجيرية، اليوم (الاثنين)، في جنوب غرب البلاد، بعد أن فقدت الاتصال بالرادار خلال رحلة كانت متجهة من بنن إلى لاغوس، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث وسط غموض يحيط بملابسات الحادث.

وقال وزير الطيران النيجيري فستوس كيامو إن المروحية، التي كانت تقل 25 راكبًا إلى جانب 7 من أفراد الطاقم، تحطمت بالقرب من قاعدة بحرية في منطقة إيجبوكودا بولاية أوندو.

وأوضح كيامو أنه جرى رصد حطام الطائرة في موقع الحادث، بينما تستمر عمليات البحث والإنقاذ للوصول إلى جميع من كانوا على متنها، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

ولم تعلن السلطات النيجيرية حتى الآن عن تسجيل وفيات أو إصابات جراء الحادث، في انتظار ما ستسفر عنه عمليات البحث الجارية.

وتحمل المروحية العسكرية رقم التسجيل NGR 931، وكانت في طريقها من مدينة بنن إلى لاغوس عندما انقطع الاتصال بها عبر الرادار صباح اليوم.

وأظهر مقطع فيديو عمليات البحث التي تجري في إحدى المناطق المستنقعية، فيما لم تتضح حتى الآن الأسباب التي أدت إلى سقوط المروحية، وسط استمرار التحقيقات لكشف تفاصيل وملابسات الحادث.