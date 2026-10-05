تحول تدريب رياضي اعتيادي لمجموعة من طلاب المدارس الثانوية في ولاية نيويورك الأمريكية إلى لحظة صادمة، بعدما قادهم الصدفة إلى اكتشاف رفات بشرية داخل إحدى حدائق لونغ آيلاند، في واقعة أثارت تساؤلات حول هوية المتوفى وظروف وفاته.

وعثر طلاب فريق ألعاب القوى على بقايا هيكل عظمي أثناء ركضهم في حديقة «بلاندوم بوند» بمنطقة مانهاسيت، بعدما لفت جسم غريب وسط الأحراش انتباه أحد الطلاب، الذي يحمل رتبة «إيغل سكاوت» الكشفية.

وسرعان ما أدرك الطالب أن ما شاهده قد يكون بقايا بشرية، ليبادر مع زملائه إلى إبلاغ خدمات الطوارئ، التي حضرت إلى الموقع وبدأت الإجراءات اللازمة.

وقال مفوض شرطة مقاطعة ناسو، باتريك رايدر، إن المعطيات الأولية تشير إلى أن الرفات تعود إلى امرأة، فيما يواصل مكتب الطب الشرعي فحوصاته لتحديد هويتها بشكل رسمي.

ورغم عدم حسم هوية صاحبة الرفات حتى الآن، تدرس الشرطة احتمال أن تكون تعود إلى شي هوا شو، وهي امرأة تبلغ من العمر 79 عامًا وتعاني الخرف، وكانت قد اختفت بعد مغادرتها منزلها في ديسمبر/كانون الأول 2025.

وتعزز هذا الاحتمال بعدما تبين أن آخر مكان شوهدت فيه المرأة المسنة كان يبعد نحو أربعة أميال فقط عن الموقع الذي عُثر فيه على الرفات.

كما عرضت السلطات على عائلة المرأة قطعة ملابس عُثر عليها بالقرب من الرفات، وقال أفراد الأسرة إنهم تعرفوا عليها باعتبارها من ملابس شو، إلا أنهم ينتظرون نتائج الفحوصات الرسمية للطب الشرعي لتأكيد هوية الرفات بشكل قاطع.

وفيما تواصل السلطات فحوصاتها وتحرياتها لكشف هوية المتوفاة وملابسات وفاتها، أكدت الشرطة أنها لا تشتبه، وفق المعطيات المتاحة حتى الآن، في وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.