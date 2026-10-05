هالاند يثير الذعر في مانشستر سيتي قبل مباراة ليفربول

تلقى مانشستر سيتي ضربة مقلقة قبل أيام من مواجهته المرتقبة أمام ليفربول، بعدما غادر نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند مباراة منتخب بلاده أمام البرتغال مصاباً، وسط حالة من الترقب بشأن مدى جاهزيته للقمة المنتظرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك هالاند أساسياً مع النرويج أمام البرتغال، لكنه اضطر إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 67 بعدما طلب استبداله، وظهر وهو يعرج أثناء خروجه، في مشهد أثار مخاوف مانشستر سيتي، خصوصاً أن الإصابة بدت عضلية، بينما لم يتضح حتى الآن مدى خطورتها أو مدة غيابه المحتملة.

وانتهت المباراة بفوز البرتغال 2-1، بعدما تقدم أصحاب الأرض قبل أن تدرك النرويج التعادل، قبل أن يحسم غونسالو راموس المواجهة بهدف متأخر. وكان هالاند قد سجل هدف النرويج في المباراة، رافعاً رصيده الدولي إلى 65 هدفاً، وفق موقع مانشستر سيتي.



وتأتي إصابة هالاند في توقيت حساس للغاية بالنسبة إلى مانشستر سيتي، الذي يستعد لمواجهة ليفربول على ملعب «أنفيلد» (الأحد) القادم، في واحدة من أبرز مباريات المرحلة، ما يجعل موقف المهاجم النرويجي محل اهتمام كبير داخل النادي وجماهيره.

ويُعد هالاند أحد أهم عناصر الخط الهجومي للسيتي، إذ يعتمد الفريق بصورة كبيرة على قدرته على استغلال المساحات وإنهاء الهجمات، كما يمثل وجوده تهديداً مستمراً لدفاعات المنافسين بفضل قوته البدنية وسرعته وقدرته على التسجيل من داخل منطقة الجزاء.

وتضاعف القلق داخل مانشستر سيتي مع تزامن إصابة هالاند مع مخاوف أخرى تتعلق بالجاهزية البدنية لبعض لاعبي الفريق، إذ أشارت تقارير إلى مغادرة نيكو أورايلي معسكر منتخب إنجلترا لإجراء مزيد من الفحوصات بسبب إصابة لم يتم تحديد طبيعتها بشكل نهائي.

ولا يعني خروج هالاند من مواجهة البرتغال بالضرورة غيابه عن لقاء ليفربول، إذ سيتوقف القرار على نتائج الفحوص الطبية التي سيخضع لها خلال الأيام القادمة ومدى استجابته للعلاج، فيما يترقب الجهاز الفني للسيتي الموقف قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مشاركته.

ويأمل مانشستر سيتي ألا تتحول الإصابة إلى غياب طويل، خاصة أن مواجهة ليفربول تأتي في مرحلة مهمة من الموسم، وأن غياب هدافه الأول عن واحدة من أصعب مباريات الدوري قد يمثل اختباراً كبيراً للخيارات الهجومية للفريق.