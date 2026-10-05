التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في العاصمة البلجيكية بروكسل، قيادات الجالية الإسلامية في بلجيكا، وعدداً من فعالياتها المجتمعية.



واستهل الأمين العام اللقاء بكلمة تناولت اهتمام عموم المجتمعات المسلمة، مع الإشادة بإسهام المكون الإسلامي البلجيكي في تعزيز قيم التعايش والتماسك المجتمعي، ولا سيما الاحترام المتبادل.



وأكد العيسى على ما اشتملت عليه عدد من توصيات مؤتمرات الرابطة -بمشاركة كبار علمائها- من أهمية تلقي الفتاوى والإرشاد الديني «ذي الصلة بالظرفية المكانية لكل بلد» عن علمائه الموثوقين؛ لكونهم الأعلم بواقعهم المجتمعي المأخوذ بالاعتبار في قواعد الشريعة الإسلامية التي نصت على أن الفتاوى والأحكام قد تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال.



وأشار إلى أن رابطة العالم الإسلامي تسعد بمشاركة علماء المسلمين البلجيكيين في مؤتمراتها وملتقياتها، سواء الخاص منها بالشأن الإسلامي، أو العام الذي يشترك فيه أتباع الأديان، وهو ما تتناول حواراته القضايا المشتركة بين الجميع في ضوء اهتمامات الرابطة وفق رسالتها وأهدافها.



ثم دار نقاش مفتوح بين العيسى وبين الحضور، تطرق إلى مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للمسلمين في مختلف أنحاء العالم.