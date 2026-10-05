أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن ما يحظى به المرفق العدلي من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم ومتابعة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أسهم في مواصلة تطوير المرفق العدلي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، مؤكدًا حرص القيادة على تيسير حصول المستفيدين على الخدمات العدلية ورفع جودتها.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير للمنطقة الشرقية، حيث التقى عددًا من المستفيدين، واستمع إلى ملاحظاتهم حول الخدمات والإجراءات، ووجّه بمتابعة ما طرحوه، مشددًا على أهمية الاستفادة من ملاحظات المستفيدين ومخرجات الشكاوى في تحديد فرص التحسين وتطوير الإجراءات وتحسين تجربتهم.

وتفقد الوزير محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، والمحكمة العامة، واطلع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة ومؤشرات الأداء، وبحث مع رؤساء المحاكم فرص التحسين وتطوير العمل، مبينًا أهمية الاستفادة من البيانات والمؤشرات في رفع جودة الأداء، بما يعزز جودة المخرج القضائي، وسرعة الفصل، ووضوح الإجراءات.

كما التقى وزير العدل قضاة ومنسوبي محاكم المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أهمية البناء على ما تحقق من تطور، وتعميق النضج المؤسسي والجودة القضائية، ومواصلة التدريب والتأهيل، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا توجه الوزارة نحو التوسع في تبنيها وتوظيف إمكاناتها في تطوير الأعمال والخدمات، بما يسهم في رفع الكفاءة والجودة وتحسين تجربة المستفيد.