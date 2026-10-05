ما بين مفتاح صغير وبيت غادره أهله، تستحضر الكاتبة أروى بنت محمد الحكمي في رواية «مفتاح عمر»، تاريخ أرض مقدسة تعاقبت عليها الصراعات والضحايا على مدى قرون، قبل أن تنتقل بالحكاية إلى عائلة فلسطينية تحمل اسم «عمر»، وتصبح قصة أفرادها امتدادًا لذاكرة المكان وأهله.

الرواية، الصادرة عام 2024، تقع في نحو 165 صفحة، وتصنف ضمن الروايات التاريخية والاجتماعية، وتقوم فكرتها الأساسية على تحويل المفتاح من أداة لفتح باب إلى رمز للبيت والهوية والذاكرة، ووصية تنتقل من جيل إلى آخر، حاملة معها أمل العودة إلى الديار.

تاريخ وحكاية عائلة

تبدأ الرواية في مسار تاريخي يستعرض محطات متعاقبة من تاريخ الأرض المقدسة، قبل أن تنتقل إلى الجانب الروائي الذي يركز على عائلة «عمر»، ويمتد القسم الثاني من أواخر القرن التاسع عشر وصولًا إلى عام 2023، لتصبح العائلة نافذة يرى القارئ من خلالها انعكاس الأحداث الكبرى على حياة الأفراد.

ومن خلال انتقال الحكاية بين الأجيال، لا تقدم الحكمي التاريخ بوصفه مجموعة من الأحداث فحسب، بل تربطه بمصائر أشخاص يعيشون تداعياته، فيتحول فقدان المنزل إلى فقدان جزء من الذاكرة، ويصبح الرحيل تجربة تتكرر داخل العائلة، فيما تبقى فكرة العودة حاضرة في الوجدان.

المفتاح وصية لا تنتهي

في قلب الرواية يقف «المفتاح» بوصفه الشخصية الرمزية الأبرز، فهو الشيء الذي يُحتفظ به حين يغيب البيت، والدليل المادي على وجود مكان ما زال حاضرًا في الذاكرة، حتى بعد أن يفقد صاحبه القدرة على الوصول إليه.

وتمنح الكاتبة هذا الرمز مساحة تتجاوز قيمته المادية؛ فالمفتاح يصبح أمانة، وحين ينتقل من شخص إلى آخر داخل العائلة، تنتقل معه حكاية البيت والذكريات والانتظار. وتختصر إحدى العبارات الواردة في الرواية هذه الدلالة: «وإن أعدنا إلى الأرضِ مفتاحها.. فمن يُعيدُ لها أصحابها؟!»

وهكذا يتحول المفتاح إلى رابط بين الماضي والحاضر، وإلى رمز للانتماء والتمسك بالمكان، فيما تصبح المحافظة عليه نوعًا من المحافظة على الحكاية نفسها.

ذاكرة تنتقل من جيل لآخر

تتخذ الرواية من عائلة «عمر» مساحة لطرح أثر الأحداث الكبرى على الإنسان العادي؛ فمع مرور السنوات، تتغير الشخصيات والظروف، لكن الذاكرة لا تختفي. ويظل البيت حاضرًا من خلال المفتاح، والحكاية، والوصية التي تحملها الأجيال.

وفي هذا الجانب، تجمع الرواية بين البعد التاريخي والبعد الإنساني؛ إذ ينتقل القارئ من الأحداث العامة إلى تفاصيل حياة أفراد العائلة، وما يرتبط بها من الفقد والحنين والخوف والأمل. وتظهر أهمية هذا الانتقال في جعل القضية مرتبطة بأشخاص لهم ذكريات وأماكن وحكايات، بدل أن تبقى مجرد أحداث بعيدة عن حياة الإنسان.

ولا تقدم «مفتاح عمر» حكاية بيت واحد فحسب، بل تجعل من البيت رمزًا لذاكرة أكبر، ومن المفتاح علامة على حلم لا ينقطع مع مرور الزمن.

وفي نهايتها، تترك الرواية سؤالًا يتجاوز صفحاتها: إذا ظل المفتاح محفوظًا عبر الأجيال، فهل يبقى الباب مجرد ذكرى، أم يظل احتمال العودة قائمًا؟ سؤال تختصر به الحكمي علاقة الإنسان بالمكان، حين يتحول شيء صغير بحجم مفتاح إلى حامل لذاكرة عائلة كاملة، ورمز لبيت لم تغلق حكايته بعد.