أعلنت السلطات الروسية استهداف منشآت للطاقة وموانئ وسفن قالت إن القوات الأوكرانية تستخدمها، وأشارت إلى أنها اعترضت ودمرت 199 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا فوق مناطق روسية وشبه جزيرة القرم والبحر الأسود خلال الليل.



وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها واصلت، مساء الأحد وخلال الليل، استهداف منشآت للطاقة والموانئ الأوكرانية، إضافة إلى سفن قالت إنها تُستخدم لصالح القوات الأوكرانية، باستخدام طائرات مسيّرة. وأضافت أن الضربات طالت محطة كوتشيتوك الكهربائية الفرعية في خاركيف، إلى جانب ميناء فيلكوفو بمنطقة أوديسا، الذي قالت موسكو إن القوات الأوكرانية تستخدمه لنقل شحنات عسكرية.



وأكدت أن الضربات استهدفت مستودعات للوقود ومواد التشحيم في ميناء تشورنومورسك، قالت إنها مخصصة لتلبية حاجات القوات المسلحة الأوكرانية، فضلاً عن سفينة شحن قالت إنها كانت تحمل معدات عسكرية في الميناء، وأخرى كانت تنقل شحنات عسكرية جنوب مدينة أوديسا.



إسقاط 199 مسيّرة أوكرانية



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 199 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الفترة من الساعة الثامنة مساء الأحد حتى الثامنة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي. وقالت إن المسيّرات أُسقطت فوق مناطق بيلجورود وبريانسك وكالوجا وكورسك وأوريول وريازان وتولا وروستوف وموسكو وضواحيها وإقليم كراسنودار وشبه جزيرة القرم، إضافة إلى البحر الأسود.



وفي موسكو، قال رئيس البلدية سيرجي سوبيانين إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 9 طائرات مسيّرة كانت متجهة نحو العاصمة، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ تعمل في مواقع سقوط الحطام. وكان سوبيانين أعلن، الأحد، إسقاط 14 مسيّرة كانت متجهة نحو موسكو.



ضحية و6 مصابين في بيلجورود



من جهته، أفاد حاكم المنطقة ألكسندر شوفاييف إن مدنياً قُتل وأصيب 6 آخرون، أحدهم في حالة خطيرة، جراء هجمات أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضاف أن المنطقة تعرضت لـ153 هجوماً، شملت استخدام طائرات ومدفعية وراجمات صواريخ، فضلاً عن هجمات بطائرات مسيّرة، مشيراً إلى استهداف مدينة بيلجورود وعدد من المناطق الأخرى.



وفي روستوف، أعلن حاكم المنطقة يوري سليوسار أن الدفاعات الجوية دمرت 5 طائرات مسيّرة في مناطق مياسنيكوفسكي ونيكلينوفسكي وكراسنوسولينسكي.



هجوم على زابوروجيا النووية



بدوره، أعلن المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية الحكومية أليكسي ليخاتشوف إن منشأتين في محطة زابوروجيا للطاقة النووية تعرضتا لهجوم، متهماً القوات الأوكرانية بالمسؤولية. وأوضح أن الهجوم ألحق أضراراً بسقفي مبنى المختبر، الواقع على بعد نحو 200 متر من وحدتي الطاقة الرابعة والخامسة، ومرفق لمعالجة النفايات المشعة، مؤكداً عدم وجود تهديد للسلامة النووية. وقال إن هجوماً بطائرة مسيّرة أوكرانية، في 4 أكتوبر، أدى إلى سقوط سائق مركبة كانت تنقل إمدادات غذائية لموظفي المحطة. وتسيطر القوات الروسية على محطة زابوروجيا، وهي الأكبر للطاقة النووية في أوروبا، منذ مارس 2022، فيما حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراراً من المخاطر التي تشكلها العمليات العسكرية في محيطها على السلامة والأمن النوويين.