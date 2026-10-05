في أجواء أسبوع الموضة في باريس، اجتمعت السعودية أسيل عمران والمصرية ياسمين صبري في عرض L’Oréal Paris لموسم ربيع وصيف 2027، واختارت كل منهما أسلوبًا مختلفًا تمامًا في إبراز حضورها.

اختارت أسيل فستانًا طويلًا باللون الذهبي اللامع، جاء بقصة تكشف الكتفين ومغطى بالتفاصيل والتطريزات البراقة. ووازنت بريق الفستان بمكياج ترابي ناعم وشفاه نيود، مع شعر منسدل على الكتفين، لتمنح الإطلالة طابعًا أنثويًا راقيًا دون ازدحام في التفاصيل.

في المقابل، اتجهت ياسمين إلى فستان أحمر ناري طويل بقصة جريئة، مع تصميم مستوحى من زهرة التوليب وفتحة جانبية عالية تكشف الساق. وأكملت اللوك بمكياج قوي، أحمر شفاه مطابق للون الفستان، وشعر منسدل ومجوهرات لافتة.

أسيل اعتمدت على الفخامة والنعومة، بينما اختارت ياسمين القوة والجرأة. لذلك تبدو المقارنة هنا أقرب إلى اختلاف في الأسلوب منها إلى منافسة مباشرة؛ فإطلالة أسيل تميل إلى الأناقة الهادئة، فيما تحمل إطلالة ياسمين حضورًا أكثر لفتًا للأنظار.