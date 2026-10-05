فاجأت الممثلة البريطانية الحائزة على جائزة الأوسكار أوليفيا كولمان حضور أسبوع الموضة في باريس، بعدما ظهرت على منصة عرض ميو ميو لموسم ربيع وصيف 2027، في أول مشاركة لها كعارضة أزياء. اختارت كولمان إطلالة سوداء بطابع أنيق وعملي، تألفت من سترة وتنورة من الجلد، نسقتهما مع كنزة بياقة على شكل حرف V وحذاء مسطح، فيما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة إلى الخلف أبرزت لون شعرها الرمادي الطبيعي.

جاء ظهورها ضمن مجموعة من الأسماء المعروفة التي شاركت في العرض، من بينهم إيما كورين وجيمي بيل وجيجي حديد، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة، في اختيار يعكس توجه ميو ميو إلى تقديم عروضها من خلال شخصيات وأعمار وخلفيات مختلفة. ولم يكن حضور كولمان مجرد ظهور مفاجئ على المنصة، بل انسجم مع رؤية المجموعة الجديدة التي قدمتها ميوتشيا برادا، والتي تقوم على إعادة تقديم الملابس اليومية المعتادة بصورة أكثر فخامة، عبر المزج بين الأزياء الرياضية والقطع الكلاسيكية والجلد والدنيم والأزياء المسائية.