تستعيد التفاصيل المستوحاة من عالم الباليه حضورها في مشهد الموضة لموسم ربيع وصيف 2027، لكن بصورة مختلفة عن ظهورها السابق؛ إذ تتجه دور الأزياء إلى تقديمها بأسلوب أكثر نضجاً ومرونة، بعيداً عن الإطلالة المستوحاة بالكامل من ملابس راقصات الباليه.

وتبرز في الاتجاه الجديد أحذية الباليه المسطحة، والتنانير ذات الطبقات، وخامات التول، والقطع الملتفة حول الجسم، إلى جانب الأقمشة الشفافة والتفاصيل الناعمة التي تمنح الإطلالة طابعاً أنثوياً رقيقاً. كما ظهرت هذه العناصر ضمن عروض أزياء حديثة بتنسيقات تجمع بينها وبين قطع عملية ويومية.

ولا تقتصر العودة على الجانب الناعم من أزياء الباليه، إذ بدأت تظهر أيضاً لمسات أكثر جرأة مستوحاة من شخصية «البجعة السوداء»، من خلال الألوان الداكنة والتول الأسود والتصاميم ذات الطابع الدرامي.

ويبدو أن الطريقة الأحدث لارتداء هذا الاتجاه تعتمد على إضافة تفصيلة واحدة مستوحاة من الباليه إلى الإطلالة، مثل حذاء الباليه مع بنطلون واسع، أو تنورة من التول مع كنزة بسيطة، بدل اعتماد مظهر متكامل مستوحى من ملابس الراقصات.