كشف الفنان المصري كريم عبد العزيز انضمام الفنان ماجد الكدواني إلى أبطال الجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق»، الذي يجري تصويره حالياً استعداداً لطرحه في صالات السينما قريباً.

دينا الشربيني

وأكد في تصريحات إعلامية على هامش العرض الخاص لفيلمه الجديد «مطلوب عائلياً» في دبي صحة المعلومات التي جرى تداولها خلال الفترة الماضية بشأن مشاركة دينا الشربيني في «الفيل الأزرق 3».

كما أبدى كريم حماسه الشديد للجزء الثالث، معتبراً أنه سيكون من أقوى أجزاء سلسلة «الفيل الأزرق»، التي ارتبط بها الجمهور منذ تقديم الجزء الأول منها قبل أكثر من عقد.

«الفيل الأزرق 3» في 2027

وانطلق تصوير الجزء الثالث من «الفيل الأزرق» رسمياً يونيو الماضي، ويعود خلاله كريم عبد العزيز لتقديم شخصية الطبيب النفسي يحيى راشد، فيما يواصل أحمد مراد كتابة أحداث السلسلة، ويتولى مروان حامد مهمة الإخراج، ومن المقرر عرض الفيلم في دور السينما خلال صيف 2027.

كما تعود نيللي كريم للمشاركة في الجزء الجديد، وكشفت أخيراً أن فريق العمل انتهى بالفعل من تصوير جزء كبير من أحداث الفيلم، مع استمرار تصوير عدد من المشاهد التي تتطلب السفر خارج مصر.

نجاح مستمر

وبدأت سلسلة «الفيل الأزرق» في 2014، وقدمت للجمهور عالم الطبيب النفسي يحيى راشد في قالب يجمع بين الغموض والتشويق والرعب النفسي، قبل أن يعود كريم عبد العزيز بالجزء الثاني عام 2019.