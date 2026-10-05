أكد رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور مصطفى مقلية في تصريحات خاصة لـ«عكاظ» أن القضاء على مرض «التراخوما» بوصفه مشكلة صحية عامة، يمثل أحد أبرز النجاحات التي حققتها السعودية في مجال طب العيون، بعد أن كان المرض واسع الانتشار، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية أقرت بتحقيق المملكة هذا الإنجاز في عام 2022.



وأوضح أن اعتلالات الشبكية المرتبطة بالسكري والأمراض الوراثية، تبرز ضمن أبرز التحديات التي تتطلب تعزيز الكشف المبكر، ومواكبة التطورات المتسارعة في العلاجات الحديثة.



أهمية الكشف المبكر



وفيما يتعلق بفرص العلاج، شدد مقلية على أهمية الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري، موضحاً أن وصول المرض إلى مراحل متقدمة قد يحد من فرص تحسن النظر بالمستوى المأمول.



وأشار إلى أن اعتلالات الشبكية الوراثية تمثل تحدياً آخر، مشيراً إلى أنها أكثر شيوعاً في المملكة مقارنة بدول أخرى، في وقت تحصل فيه علاجات جديدة تباعاً على موافقة هيئة الغذاء والدواء، ما يستدعي متابعة مستجداتها ومناقشتها في المؤتمرات العلمية.



استخدامات الذكاء الاصطناعي



من جانبه، كشف طبيب العيون في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور أحمد اليحيى لـ«عكاظ» أن نسبة البالغين المصابين بالسكري في المملكة تبلغ نحو 18%.



ولفت إلى أن استخدامات الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على الفحص، بل تمتد إلى أتمتة المواعيد وتسجيل ملفات المرضى والترجمة، إلى جانب تقليل الوقت المخصص لإدخال البيانات وكتابة الملاحظات والتقارير، بما يتيح للأطباء وقتاً أطول للتواصل المباشر مع المرضى.