أبعدت السلطات الكويتية الفاشينيستا المصرية نورهان سليمان، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "بوكاهانتس"، عن البلاد للمصلحة العامة، بعد توقيفها في أبريل 2026 على خلفية اتهامات مرتبطة بنشر محتوى مخالف للآداب العامة.

مخالفة القيم العامة

ارتبط اسم بوكاهانتس خلال الأشهر الماضية بإجراءات قانونية في الكويت، بعدما جرى توقيفها في أبريل 2026 على خلفية محتوى قيل إنه يخالف الآداب والقيم العامة، قبل أن تتجدد الإجراءات بحقها وصولاً إلى قرار إبعادها عن البلاد. وذكرت تقارير إعلامية أن قرار الإبعاد صدر للمصلحة العامة، دون الإعلان عن الوجهة التي غادرت إليها الفاشينيستا المصرية بعد تنفيذ القرار.

اتجار بالبشر

كما أشارت تقارير متداولة إلى ارتباط اسم بوكاهانتس أيضاً بتحقيقات في قضية شبهة اتجار بالبشر، قيل إنها شملت والدتها وعدداً من الأشخاص، فيما لم تقدم المعلومات الواردة تفاصيل إضافية عن مسار هذه التحقيقات أو نتائجها. ونشرت حسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الإبعاد جاء بعد فترة من توقيف نورهان، التي كانت تقيم في الكويت وتمتلك صالون تجميل يحمل اسم "بوكاهانتس".

بوكاهانتس

اشتهرت نورهان سليمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم محتوى يرتبط بالجمال والموضة ونمط الحياة، كما تمتلك صالون تجميل في الكويت يحمل الاسم نفسه. وعرفت الفاشينيستا المصرية أيضاً بمشاركة متابعيها تفاصيل من حياتها ورحلاتها، إلى جانب ظهورها بأسلوب حياة فاخر وامتلاكها سيارات فارهة، وفقاً لما نشرته عن حياتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. ويبلغ عدد متابعي حسابها الرسمي على "إنستغرام" نحو 565 ألف متابع، ما جعل خبر إبعادها يحظى بتفاعل واسع بعد تداوله عبر المنصات خلال الساعات الماضية.