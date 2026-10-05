فيما يعكف الفنان المصري أحمد العوضي على التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد «سلطان الديب»، المقرر عرضه في رمضان القادم، فوجئ فريق العمل بتأجيل التصوير لمدة عشرة أيام ليُستأنف آخر أكتوبر الجاري، ما دفع العوضي لعقد جلسات مع المخرج وفريق العمل لترتيب جدول التصوير حتى لا يؤثر التأجيل في عرض المسلسل في رمضان القادم.

تأجيل التصوير

وأعلنت الشركة المنتجة للمسلسل عن موعد بدء التصوير والذي كان مقرراً له 20 أكتوبر الجاري، إلا أنهم قرروا تمديد التأجيل 10 أيام، وذلك لإتاحة المزيد

من الوقت للانتهاء من تجهيز وبناء الديكورات الخاصة بالمشاهد الأولى للعمل، ومن المقرر أن تتنوّع أماكن التصوير بين مدينة الإنتاج الإعلامي وعدد من الاستوديوهات الخاصة، إلى جانب التصوير في مجموعة من المناطق المختلفة داخل القاهرة، وفقاً لما تتطلبه أحداث المسلسل.

وتعاقدت الشركة المنتجة للمسلسل على بطولة «سلطان الديب» حتى الآن، مع كلٍ من أحمد العوضي، سوسن بدر، رانيا يوسف، يارا السكري، لجين خليفة، محمود البزاوي وخالد محمود، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

سلطان الديب

وتحدث أحمد العوضي سابقاً عن المسلسل، مؤكداً أنه لا يزال في مرحلة التحضير، وأنه يستعد لبدء التصوير خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الشخصية التي يقدّمها خلاله جديدة ومختلفة عن الشخصيات التي سبق وجسّدها في أعماله الدرامية.

وأوضح بأن شخصية «سلطان الديب» تحمل العديد من الأبعاد الإنسانية، وهو ما دفعه للاهتمام بالتفاصيل الخاصة بها خلال فترة التحضير، مؤكداً حرصه المستمر على تقديم شخصية البطل الشعبي بصورة تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، مع الاعتماد على أحداث جاذبة للمشاهد من أول المسلسل إلى آخره.