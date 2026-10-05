رصدت نقابة المهن الموسيقية في مصر العديد من المخالفات في حفل مغني المهرجانات عمر كمال والفنانة سارة الزكريا، ويجري التحقيق حيالها حالياً لتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها.

أبرز المخالفات

كشف بيان للنقابة عن أبرز المخالفات التي تضمنت محاولة سارة تقبيل عمر على خشبة المسرح وإعادة الأخير تقديم الكوبليه المحذوف من أغنية «بنت الجيران»، التي قدّمها مع حسن شاكوش، مشيراً إلى أن مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، سيناقش تفاصيل ما حدث خلال الحفل، وتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها بشأن المخالفات التي تم رصدها.

وتأتي الواقعة في ظل الضوابط التي أعلنتها النقابة حول المحتوى الذي يُقدَّم في الحفلات، خاصة العبارات التي سبق حذفها أو مُنع ترديدها خلال الحفلات.

أزمات متكررة

وهذه الواقعة ليست الأولى التي تثير جدلاً حول سارة الزكريا في مصر، إذ سبق أن دخلت في أزمة مع نقابة المهن الموسيقية في 2023، انتهت بصدور قرار بمنعها من الغناء في مصر على خلفية ما بدر منها خلال أحد حفلاتها في الساحل الشمالي. وخضعت سارة للتحقيق على خلفية استخدامها عبارات رآها الحضور مسيئة وغير لائقة خلال الحفل، وأثارت تصريحاتها حينذاك حالة من الغضب والجدل، قبل أن تتخذ نقابة المهن الموسيقية إجراءات بحقها، لتصبح أزمتها الأخيرة مع عمر كمال مرتبطة بحالة من الجدل الذي صاحب حفلاتها في مصر.