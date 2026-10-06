أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم (الثلاثاء)، عن تنافس سبع دول لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036، بينها قطر.

وقالت اللجنة إن دول قطر وألمانيا والهند والمجر وتركيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية تُجري محادثات أولية لاستضافة أولمبياد 2036، على أن يتم إعداد قائمة مختصرة في مارس القادم.



الموعد النهائي لاستقبال طلبات الترشح

وحددت اللجنة الأولمبية 31 أكتوبر القادم موعداً نهائياً لاستقبال طلبات جديدة، لكن بحسب تقارير صحفية يبدو من غير المرجح استقبال طلبات جديدة مع تبقي 25 يوماً فقط.



موعد الإعلان

وفي ديسمبر 2028، ستتم دعوة الدول التي دخلت القائمة المختصرة إلى حوار موجه، ومن المتوقع أن يقوم أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية بانتخاب الدولة المضيفة في منتصف عام 2029.

وتحتضن لوس أنجلوس الأمريكية منافسات النسخة القادمة من دورة الأولمبية المقررة 2028، بينما ستستضيف برزبين الأسترالية الدورة التالية بعد أربع سنوات.