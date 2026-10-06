كشف تقرير صحفي عن اقتراب قائد ريال مدريد السابق داني كارفاخال من الانضمام إلى خيتافي في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن الميرنغي.

وغادر الظهير الأيمن المخضرم، البالغ من العمر 34 عاماً، ريال مدريد عقب نهاية الموسم الماضي، بعد 13 موسماً بقميص الفريق الأول، حقق خلالها 27 لقباً.



أسباب تقرب كارفاخال من خيتافي

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن كارفاخال بات قريباً من الانضمام إلى صفوف خيتافي، إذ تجذبه التجربة لعدة أسباب، من بينها قرب النادي من منزله، ما يسمح له بمواصلة حياته في العاصمة مدريد دون إجراء تغييرات كبيرة في روتينه اليومي، كما يرى أن مشروع النادي الرياضي جذاب، ويقدّر بشكل إيجابي إمكانية العمل تحت قيادة المدرب خوسيه بوردالاس.



اتصال لإقناع كارفاخال

وأضافت أن مدرب خيتافي لعب دوراً مهماً في المفاوضات، إذ اتصل بوردالاس شخصياً بكارفاخال لنقل رغبته في ضمه، وشرح الدور الذي سيؤديه داخل الفريق، ومحاولة إقناعه بالانضمام إلى خيتافي، وهي الخطوة التي نالت استحسان اللاعب، وقد تكون حاسمة في اتخاذ قراره.



تفاؤل بإتمام الصفقة

وأوضحت أن الأمور تسير بين جميع الأطراف بشكل إيجابي، فيما تتقدم المفاوضات في اتجاه جيد. وفي الوقت الحالي، يسود التفاؤل بشأن الصفقة، مع وجود شعور بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الفترة القادمة، حال حل العقبة الرئيسية في المفاوضات.



عقبة واحدة

وتتعلق هذه العقبة بسقف الرواتب في خيتافي، إذ سيتعين على النادي دراسة هامش الرواتب المتاح بالتنسيق مع رابطة الدوري الإسباني «لا ليغا»، وإيجاد الصيغة المناسبة لتسجيل اللاعب، ويعمل النادي بالفعل على عدة خيارات لتوفير المساحة المالية اللازمة.