كشف تقرير صحفي عن شرط قائد النصر والبرتغال كريستيانو رونالدو للعودة إلى تمثيل منتخب بلاده مجدداً، بعد أزمته مع مدربه جورجي جيسوس.



سبب الأزمة

وشعر رونالدو بغضب شديد بسبب عدم اعتماد جيسوس عليه في الشوط الثاني من مباراة النرويج في دوري الأمم الأوروبية، مطلع الأسبوع الماضي، رغم إجراء «الدون» عمليات الإحماء، قبل أن تتفاقم الأمور سريعاً، ليقرر قائد النصر مغادرة معسكر البرتغال (الأربعاء) الماضي، بعدما رفض المدرب الاعتذار، مؤكداً أن رونالدو، أو حتى رئيس الاتحاد، لا يمكنهما التحكم في قراراته الفنية.



جيسوس يرحب بعودة رونالدو

وفتح جيسوس الباب أمام عودة رونالدو مجدداً، إذ صرح (الأحد) الماضي بأن رونالدو سيكون مرحباً به في المنتخب البرتغالي إذا قرر العودة خلال الفترة القادمة.



«الدون» يضع شرطاً صادماً

ووفقاً للصحفي في شبكة «CNN Portugal» روي سانتوس، فإن المهاجم البالغ من العمر 41 عاماً لن يعود إلى صفوف المنتخب البرتغالي إلا بشرط واحد.

وأوضح الصحفي: «يمكنني أن أقول لكم إن كريستيانو رونالدو شعر بخيبة أمل كبيرة بسبب تصريحات جيسوس، وقد أبلغ بأنه لن يعود إلى المنتخب طالما أن جورجي جيسوس يتولى تدريب المنتخب البرتغالي».

واختتم: «النقطة الأساسية هي أنه يرى أن تصريحات جيسوس لم تكن عابرة، فهو لم يعد يثق في المدرب، الذي تتناقض تصريحاته؛ فمن جهة، يعرب عن رغبته في عودة رونالدو للمشاركة في دوري الأمم الأوروبية، ومن جهة أخرى، يؤكد أنه لا يتعين عليه الاعتذار، وأنه هو من يختار تشكيلة المنتخب».