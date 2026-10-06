كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن جانب من ذكرياتها مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، خلال مشاركتهما في مسلسل «طريقي» الذي جمعهما ضمن موسم دراما رمضان عام 2015، معتبرة أن العمل كان من المحطات التي حملت لها بداية موفقة في مشوارها الفني.

محطة مهمة في مشوار ياسمين

وأشارت ياسمين صبري، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن مسلسل «طريقي» ارتبط لديها بذكريات خاصة، واصفة إياه بأنه كان وش الخير عليها، في إشارة إلى أهميته خلال بدايات مسيرتها الفنية.

احتفاء بعودة شيرين

وعلى جانب آخر، عبرت ياسمين عن سعادتها بعودة شيرين عبد الوهاب إلى نشاطها الفني، مشيرة إلى أن الجمهور افتقد حضورها خلال الفترة الماضية، ومبدية إعجابها بظهورها الأخير وأعمالها الغنائية الجديدة.

وقالت ياسمين: «طريقي طبعاً كان وش الخير، وشيرين نزلت أغاني وهتنزل ألبوم وشكلها جميل جداً، وهي وحشتنا وفرحانة برجوعها».

جولة فنية

وعلى جانب آخر، أجرت ياسمين صبري جولة ترويجية لفيلمها الجديد «مطلوب عائلياً» الذي يجمعها مع الفنان المصري كريم عبد العزيز، وشملت الجولة عددًا من الدول العربية، بينها قطر ودبي والكويت، في إطار استعدادات طرح العمل في دور السينما والتعريف به قبل بدء عرضه للجمهور.

صناع العمل

ويجمع فيلم «مطلوب عائلياً» إلى جانب كريم عبد العزيز وياسمين صبري، كلًا من مصطفى خاطر، سارة بركة وسامي مغاوري، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.