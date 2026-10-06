تعرضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لموجة من الانتقادات عقب حفلها في العاصمة الهولندية أمستردام، بعدما تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع من الأمسية، وتباينت آراؤهم حول أدائها الغنائي وإطلالتها وبعض فقرات الاستعراض.

أول حفل في هولندا

وأحيت ميريام فارس الحفل مساء الجمعة 2 أكتوبر 2026 على مسرح «Het Concertgebouw»، ضمن عرض «The Myriam Show»، وقدمت مجموعة من أبرز أغنياتها، بينها «ناديني» و«أنا والشوق» و«قومي» و«مش أنانية»، وسط تفاعل من الحضور.

فقرات متنوعة

وشهد الحفل فقرات موسيقية واستعراضية، من بينها عزف ميريام على آلة «الهاند بان»، إلى جانب مشاركة فرقة «أصايل الشام» التي قدمت لوحات تراثية جمعت بين الدبكة والإيقاعات الشرقية والموسيقى الحديثة.

انقسام الجمهور

وعقب انتهاء الحفل، تداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع من الأمسية، وانقسمت التعليقات بين الإشادة بحضور ميريام فارس واستعراضاتها، وبين انتقادات طالت أداءها الغنائي، إذ رأى بعض المتابعين أن صوتها بدا أقل حيوية من المعتاد.

انتقادات بعد الحفل

كما طالت الانتقادات إطلالتها، التي اعتبرها بعض المستخدمين مزدحمة بصريًا، إلى جانب ملاحظات أخرى على بعض حركاتها الاستعراضية والراقصة خلال الحفل، وفي المقابل، دافع عدد من جمهورها عنها، مشيدين بحضورها على المسرح وقدرتها على تقديم عرض يجمع بين الغناء والاستعراض والموسيقى.

رسالة ميريام فارس

وعقب انتهاء الحفل، شاركت ميريام فارس متابعيها عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» مجموعة من الصور التي وثقت جانبًا من أجواء الأمسية، معربة عن سعادتها بتجربتها في العاصمة الهولندية، وعلقت قائلة: «أمستردام، كنتِ ساحرة».