أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ القوات البحرية للتحالف عملية عسكرية في محافظة الحديدة، استهدفت أهدافًا عسكرية مشروعة تابعة للمليشيا الحوثية الإرهابية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، أن العملية أسفرت عن تدمير مخازن أسلحة ومستودعات زوارق مفخخة وألغام بحرية.



إحباط هجمات وشيكة

وأكد المالكي أن العملية أسهمت في إحباط مخطط لتنفيذ هجمات وشيكة تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر.

وأشار إلى أن العملية تأتي ضمن أهداف التحالف الرامية إلى حماية أمن الملاحة البحرية في مضيق باب المندب.

