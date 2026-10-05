ثمَّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بتصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية.

وقال العليمي، عبر حسابه على منصة «إكس»: «نتقدم بخالص الشكر لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على التوجيهات الكريمة بتصحيح أوضاع اليمنيين في المملكة».

وأكد أن هذه التوجيهات تجسد التزام المملكة القوي بدعم اليمن وشعبه وتخفيف معاناته، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام.

الحكومة اليمنية: مبادرة تجسد عمق الأخوة

من جانبها، ثمَّنت الحكومة اليمنية عاليًا قرار المملكة، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، بالاستجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي لتصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية.

وأعرب بيان صادر عن مجلس الوزراء اليمني عن امتنان وتقدير الحكومة لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ولحكومة وشعب المملكة، مؤكدًا أن المبادرة تجسد عمق الأخوة والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين.

وأكد البيان أن المبادرة تعكس النهج الإنساني للمملكة في الوقوف إلى جانب اليمنيين ومراعاة أوضاعهم في مختلف الظروف، كما تمثل امتدادًا للمواقف السعودية الأخوية والدعم المتواصل لليمن وشعبه.

وأشار إلى أن المبادرة تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تتجاوز الدعم السياسي والاقتصادي إلى الوقوف المباشر إلى جانب الإنسان اليمني وصون كرامته.

وجددت الحكومة اليمنية تقديرها للمملكة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، مؤكدة أن مواقفها ستظل محل اعتزاز وتقدير عميق لدى اليمنيين، وأن الأخوة الراسخة بين البلدين تمثل ركيزة أساسية في مسار حماية اليمن واستعادة دولته وأمنه واستقراره.