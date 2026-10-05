تتجه أنظار الجماهير العربية والخليجية إلى ملعب الإنما بجدة، حيث يلتقي الأخضر السعودي مع نظيره الإماراتي في نهائي مرتقب، في مواجهة لا تقتصر أهميتها على اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل تمتد إلى مقاعد البدلاء، حيث سيكون اليوناني دونيس والكرواتي زلاتكو داليتش أمام اختبار تكتيكي كبير، حيث يملك كل مدرب شخصية مختلفة في التعامل مع المباريات الكبيرة؛ فدونيس يميل إلى التنظيم والانضباط التكتيكي، مع محاولة فرض أسلوبه تدريجياً على المنافس، والاستفادة من التحولات وسرعة اللاعبين في الثلث الهجومي. كما أن قراءة مجريات المباراة وإجراء التغييرات في الوقت المناسب ستكون من أبرز أسلحته في النهائي.



في المقابل، يدخل زلاتكو المباراة بخبرة كبيرة في التعامل مع المواجهات الحاسمة والبطولات الكبرى، وهو مدرب يجيد إدارة التفاصيل الصغيرة، ويميل إلى منح فريقه توازناً بين التنظيم الدفاعي والقدرة على التحول السريع إلى الهجوم. لذلك لن تكون مهمة الأخضر سهلة أمام منتخب الإمارات.



أسلوب دونيس:



يعتمد دونيس بشكل رئيسي على الخطة 4–2–3–1 لتحقيق التوازن، مع مرونة في التحول إلى 4–4–2 الهجومي أو 5–3–2 الدفاعي حسب طبيعة الخصم، ويعتمد أسلوبه على الركائز التالية:



(الدفاع)



يعمل على تقارب الخطوط، مما يقلل المسافات بين الدفاع والوسط، ويغلق المناطق أمام الخصم ويصعب عليه إيجاد مساحات مما جعله يحافظ على مرماه نظيفاً طوال دور المجموعات (أكثر من 300 دقيقة دون استقبال هدف).



(الانضباط)



لا يُسمح بالتقدم المفرط للمدافعين، والجميع يتراجع ككتلة واحدة عند فقدان الكرة.



(البناء والسيطرة)



يقوم بتطبيق البناء من الخلف بهدوء عبر تمريرات قصيرة ومنظمة تبدأ من الحارس والمدافعين لجذب الخصم ثم فتح الملعب نحو الأطراف.



(الوسط)



يعتمد على لاعبين في الارتكاز ينسقان اللعب ويحميان الخط الخلفي، مما يمنح الاستقرار ويتحكمان في إيقاع المباراة.



(الهجوم)



الأجنحة ورأس الحربة هما المحركان الحقيقيان؛ سرعة، تمرير، عرضيات قاتلة، وتبادل مراكز مستمر لإرباك الدفاعات في منطقة الجزاء.



ثانياً: أسلوب زلاتكو:



يبدأ زلاتكو غالباً بـ 4–3–3 الهجومي، ويتحول بسلاسة إلى 4–2–3–1 للتوازن، وينزل إلى 5–3–2 أمام الفرق التي تسيطر على الكرة لضمان التماسك.



الدفاع:



يعتمد على التراجع المنظم: عند فقدان الكرة، يتراجع الفريق كوحدة واحدة لإنشاء كثافة عددية في منطقته ويتحول من رباعي دفاعي إلى خماسي بسرعة، حيث ينزل أحد لاعبي الوسط ليغلق الفراغات.



(الإدارة والمداورة)



يجيد تدوير اللاعبين بذكاء في كل مباراة يغير عناصر، مما حافظ على نضارة بدنية عالية رغم ضيق الفواصل بين المباريات.



(القراءة اللحظية)



يغير الخطط وفقاً لسير اللعب، ويجري تبديلات مبكرة وفعالة لتصحيح المسار.



في (الهجوم)



التنوع وسرعة التحول ويملك ثلاثي هجومي متحرك: لا يبقى لاعب في مكانه تناوب بين الجناحين والمهاجم مما يربك الدفاعات كما يجيد المرتدات السريعة من لمسة واحدة، تمريرات عمودية مباغتة، واستغلال فوري لأي خطأ دفاعي.