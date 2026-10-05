اليوم يستضيف المنتخب السعودي نظيره الإماراتي في نهائي النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج لكرة القدم التي تقام في مدينة جدة، بعد بطولة شهدت خروج حامل اللقب مبكراً وتأهل عُمان إلى نصف النهائي بالقرعة على حساب العراق، ووصول الأخضر إلى المباراة النهائية دون أن تستقبل شباكه أي هدف.



وتقام المباراة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية عند الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، في ختام أول نسخة من كأس الخليج تستضيفها مدينة جدة.



ثلاثة انتصارات



تصدر منتخبنا المجموعة الأولى بتسع نقاط كاملة بعد الفوز على الكويت 1-صفر، وعُمان 3-صفر، والعراق 2-0، وسجل 6 أهداف في المباريات الثلاث دون أن يستقبل أي هدف، وأنهى دور المجموعات بفارق ستة أهداف عن منافسيه.



3 ألقاب



تملك السعودية ثلاثة ألقاب في كأس الخليج، وجاء اللقب الأول في الإمارات عام 1994، ثم أحرز المنتخب السعودي اللقب الثاني على أرضه عام 2002، قبل أن يحتفظ بالكأس في النسخة التالية التي استضافتها الكويت بين ديسمبر 2003 ويناير 2004، ومنذ ذلك الحين، لم يحرز الأخضر اللقب رغم وصوله أكثر من مرة إلى مراحل متقدمة، ويظهر أرشيف البطولة أنها حلت وصيفة في نسخ 2009 و2010 و2014 و2019، إضافة إلى وصافتها في نسخ أقدم كانت تقام بنظام الدوري وليس عبر مباراة نهائية مستقلة.



7 أهداف في أول مباراتين



أما المنتخب الإماراتي، الباحث عن لقبه الثالث والأول منذ 2013، فبدأ البطولة بفوز كبير على اليمن 4-صفر، قبل أن يتغلب على البحرين 3-0، وسجل المنتخب سبعة أهداف في أول مباراتين دون أن تستقبل شباكه أي هدف، ليحسم تأهله إلى نصف النهائي مبكراً، وبحسب رابطة المحترفين الإماراتية، ستكون مواجهة السعودية رابع مباراة نهائية تخوضها الإمارات في كأس الخليج بنظام المباراة النهائية.



وفازت الإمارات بأول ألقابها عام 2007، عندما استضافت البطولة وهزمت عُمان 1-0 في النهائي، قبل أن تحقق لقبها الثاني في البحرين عام 2013 بالفوز على العراق 2-1، ووصلت الإمارات إلى نهائي خليجي 23 الذي انتهى بالتعادل السلبي أمام عُمان، قبل خسارتها بركلات الترجيح.