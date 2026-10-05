أكد الدولي السابق عبدالملك الخيبري أن المنتخب السعودي ظهر بصورة تصاعدية خلال مشواره في خليجي 27، مشيراً إلى أن «الأخضر» أثبت قدرته على المنافسة والوصول إلى المباراة النهائية بعد سلسلة من النتائج الإيجابية والأداء المتطور.



وأوضح الخيبري أن مباريات النهائيات تختلف عن بقية مواجهات البطولة، وقال: «مباراة النهائي لا يحكمها ما يقال في الإعلام أو على الورق، وإنما تحسمها جاهزية اللاعبين النفسية والفنية والبدنية، إلى جانب التفاصيل الصغيرة داخل الملعب».



وأشار إلى أن المنتخب السعودي يملك عوامل تساعده على تحقيق اللقب، في مقدمتها اللعب على أرضه وبين جماهيره، إلى جانب الحالة الفنية المتصاعدة التي ظهر بها خلال مباريات البطولة، مؤكداً أن مواجهة المنتخب الإماراتي ستكون مختلفة وتحتاج إلى تركيز عالٍ واستثمار الفرص.



وختم الخيبري بالتأكيد على أن الطموح يجب أن يكون حاضراً بقوة في النهائي، وأن المحافظة على التركيز والهدوء والتعامل الجيد مع مجريات المباراة قد تكون مفتاح تتويج الأخضر باللقب.