​أكد محافظ البيضاء الشيخ ناصر السوادي في تصريح خاص لـ «عكاظ»، أن المحافظة على أتم الجاهزية والاستعداد لخوض معركة التحرير الفاصلة ودحر المليشيا الحوثية الإرهابية، مشددًا على أن البيضاء باتت ترسم خريطة خلاصها لتطهير كافة ترابها وتخليص أبنائها والشعب اليمني من بطش المليشيا المدعومة من إيران.

​وبارك المحافظ السوادي الانتصارات العسكرية المتوالية التي تحققها القوات المسلحة في جبهات الساحل الغربي، مشيدًا بالبطولات والتضحيات ا التي تسجلها القوات العسكرية والأمنية بكافة تشكيلاتها وصنوفها في ميادين الكرامة دفاعًا عن الجمهورية والهوية اليمنية.

​وأوضح السوادي أن الدعوة التي وجهها رئيس مجلس القيادة الرئاسي للمغرر بهم في مناطق سيطرة المليشيا تُعد فرصة سانحة وثمينة لمراجعة الحسابات والترك الفوري لهذه الجماعة الإرهابية، داعيًا إياهم إلى سرعة الاستفادة من العفو العام والعودة الآمنة إلى منازلهم والانحياز لمصلحة الوطن والشعب.

​وثمّن محافظ البيضاء الدور التوعوي والوطني الشجاع الذي يضطلع به أبناء المحافظة من مشايخ وشخصيات اجتماعية في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب، من خلال تبصير المجتمع وعدم السماح بالزج بالشباب والأطفال في أتون محارق عبثية لا تخدم سوى الأطماع والتمدد الإيراني في المنطقة.

​وأعرب السوادي في ختام تصريحه عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الأخوية والدعم الاستراتيجي المستمر الذي تقدمه دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، مثمنًا الوقفة التاريخية والصادقة لمملكة العزم إلى جانب الشعب اليمني ومساندته لاستعادة دولته وإعادة أمنه واستقراره.