عبّر سفير اليمن لدى السعودية، سالم صالح بن بريك، اليوم (الإثنين)، عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على ما توليه قيادة المملكة من اهتمام ورعاية لأبناء الشعب اليمني.



وقال السفير بن بريك لـ«عكاظ»: إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالاستجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، بشأن تصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية، تمثل امتداداً للمواقف الأخوية والإنسانية الراسخة للمملكة العربية السعودية تجاه اليمن وشعبه.



وأضاف أن هذه المبادرة الكريمة تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وتجسد ما تحظى به اليمن من اهتمام ودعم مستمر من قيادة المملكة، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب اليمني.



وأشار السفير بن بريك إلى أن المملكة ظلت على الدوام السند الأقرب لليمن في مختلف المراحل، مؤكداً أن ما تقدمه من دعم ورعاية لليمنيين يعكس طبيعة العلاقة الخاصة التي تربط البلدين، ويتجاوز البعد الرسمي إلى روابط أخوية واجتماعية وإنسانية عميقة.



كما عبّر عن تقديره للجهود التي بذلها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي ومتابعته لهذا الملف، وما أثمرت عنه من استجابة كريمة من خادم الحرمين الشريفين.



ودعا السفير بن بريك أبناء الجالية اليمنية المعنيين إلى الاستفادة من هذه المكرمة والالتزام بما سيصدر من تعليمات وضوابط رسمية، مؤكداً أن سفارة اليمن في الرياض ستواصل التنسيق مع الجهات المختصة، وستقوم بإطلاع المواطنين على كل ما يتعلق بالإجراءات والخدمات القنصلية المرتبطة بها فور ورودها.