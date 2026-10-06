أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعرض مطاري الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان ونجران الدولي لاعتداءين استهدفا مرافقهما، مساء أمس (الإثنين). وباشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما، وفق الإجراءات والخطط المعتمدة.



وذكرت الهيئة في بيان، اليوم (الثلاثاء)، أنه نتج عن هذه الاعتداءات 3 إصابات طفيفة، وأضرار مادية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وأضافت أنها تعمل، بالتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، على تقييم الأضرار، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين، والمحافظة على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني بالمملكة.



وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي قد أعلن أن قوات التحالف دمرت منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في العاصمة صنعاء، ومخزناً للصواريخ الباليستية داخل موقع جبلي في صعدة يضم 20 صاروخاً باليستياً.