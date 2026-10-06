شهدت محافظة بورسعيد المصرية واقعة أثارت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت سيدة ثلاثينية في بث مباشر عبر «فيسبوك»، تحدثت خلاله عن تعرضها، بحسب روايتها، لتهديدات وضغوط وابتزاز، قبل أن تلقي بنفسها من شرفة منزلها، في واقعة باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابساتها.

وفي أعقاب تداول مقاطع مصورة للواقعة على نطاق واسع، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قراراً يلزم جميع وسائل الإعلام الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018 بعدم نشر أو تداول أي مقاطع مصورة تتعلق بالواقعة.

منع نشر اسم السيدة أو صورها

وشدد المجلس على حظر نشر أي أخبار تتضمن اسم السيدة أو صورها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالأكواد المهنية والضوابط المنظمة للتغطية الإعلامية لمثل هذه الحوادث، وفي مقدمتها كود التغطية الإعلامية لهذا النوع من الوقائع، الصادر بقرار المجلس رقم 62 لسنة 2021.

كما قرر المجلس مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحذف المقاطع المصورة المتعلقة بالواقعة من منصات التواصل الاجتماعي، في حال نشرها بالمخالفة للقرار، فيما كُلّفت الإدارة العامة للرصد بالمجلس بمتابعة تنفيذ القرار.

ماذا حدث للسيدة؟

تلقت الأجهزة الأمنية في بورسعيد بلاغاً بسقوط سيدة في العقد الثالث من العمر من شرفة منزلها، خلال بث مباشر عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك».

وأفادت المعاينات الأولية بإصابتها بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، قبل نقلها إلى مستشفى السلام ببورسعيد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ووضعها تحت الملاحظة الطبية والعلاج.

وكانت السيدة قد ظهرت قبل سقوطها في بث مباشر، تحدثت خلاله عن خلافات أسرية وضغوط قالت إنها تعرضت لها، كما تحدثت عن تعرضها لما وصفته بعمليات ابتزاز وتهديد من جانب أحد الأشخاص، بمشاركة آخرين، من بينهم زوجها ووالدته وشقيقها، وفق روايتها.

اتهامات بالابتزاز والتهديد

وخلال البث، زعمت السيدة أنها تعرضت لمطالبات بدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل عدم نشر مقاطع فيديو خاصة بحماتها وأفراد من أسرة زوجها، مؤكدة أنها رفضت ما وصفته بالابتزاز والتهديد.

كما أشارت إلى وجود خلافات أسرية، وقالت إن بعض الاتهامات الموجهة إليها لا تستند إلى أساس من الصحة، بحسب روايتها، مطالبة الجهات المختصة بالتدخل لحمايتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحدثت كذلك عن مقطع فيديو آخر قالت إن شقيقها ظهر خلاله وهو يطالبها بالاستجابة لما وصفته بالمطالب المالية، فيما لم تحسم التحقيقات الرسمية حتى الآن صحة الاتهامات أو تفاصيل الخلافات التي تحدثت عنها.

التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الواقعة

وتواصل الجهات المختصة في بورسعيد فحص ملابسات الواقعة، بما في ذلك محتوى البث المباشر الذي ظهرت خلاله السيدة، والاستماع إلى أقوالها حال استقرار حالتها الصحية، فضلاً عن فحص ما جرى تداوله من مقاطع وبيانات مرتبطة بالواقعة.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات حقيقة ما ورد في رواية السيدة، وتحديد المسؤوليات القانونية، في ضوء نتائج التحريات والأدلة التي تجمعها الجهات المختصة.