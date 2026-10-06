أعلنت الشرطة في مدينة هو تشي منه الفيتنامية توقيف 12 شخصاً للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة لسرقة القطط وبيعها، بعد أن قالت إن الموقوفين اعترفوا بسرقة نحو 2700 قطة خلال عمليات نفذت ليلاً في مناطق سكنية.

وبحسب الشرطة، كان المشتبه بهم يتحركون في مجموعات صغيرة على متن دراجات نارية خلال ساعات الليل، ويستهدفون المنازل التي يعرفون أن أصحابها يربون قططاً، قبل نصب مصائد بالقرب منها.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن أفراد المجموعة كانوا يستخدمون قطعاً من الأسماك كطُعم لجذب القطط إلى المصائد، قبل نقل الحيوانات تمهيداً لبيعها، وسط اشتباه السلطات في أن القطط كانت تُرسل للذبح واستخدام لحومها في الغذاء.

مصائد وآلات لنزع الفراء بين المضبوطات

وخلال التحقيق، صادرت الشرطة عشرات الأدوات التي يُشتبه في استخدامها في عمليات اصطياد وتجهيز القطط، بينها 55 مصيدة للقطط، وميزانا وزن، وآلتان لنزع الفراء، إضافة إلى 14 كيساً و13 هاتفاً محمولاً وسبع دراجات نارية.

وقالت الشرطة إنها ضبطت أيضاً 50 قطة خلال العملية، إلى جانب مبلغ مالي قدره 6.7 مليون دونغ فيتنامي، أي نحو 257 دولاراً أمريكياً.

وأوضحت السلطات أن أفراد المجموعة كانوا يسرقون في المتوسط ما بين 4 و10 قطط في الليلة الواحدة، وفقاً لبيان نشرته شرطة مدينة هو تشي منه في صحيفتها الرسمية.

إعادة 13 قطة إلى أصحابها

ومن بين القطط الخمسين التي عثرت عليها الشرطة، أعيدت 13 قطة إلى أصحابها بعد التعرف إليها، بينما نُقلت الحيوانات الأخرى إلى مركز لرعاية الحيوانات.

وتأتي هذه العملية بعد عملية أخرى في يونيو، أعلنت خلالها جهة معنية برعاية الحيوانات إنقاذ أكثر من 400 قطة كانت متجهة إلى الذبح، عقب تفكيك شبكة أخرى يُشتبه في تورطها في سرقة القطط.

ملايين الحيوانات تُذبح سنوياً

وتقول منظمة «عالم رحيم للحيوانات» إن نحو 5 ملايين كلب ومليون قطة يتم اصطيادها أو سرقتها أو الاتجار بها وذبحها من أجل اللحوم في فيتنام سنوياً.

ولا يزال استهلاك لحوم الكلاب والقطط قانونياً في البلاد، فيما تقدم بعض المطاعم هذه اللحوم ضمن قوائمها، إلا أن البائعين مطالبون بالحصول على تصاريح تثبت مصدر الحيوانات.

وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت الدعوات المطالبة بتغيير هذه الممارسات، مع تزايد الاعتراض الشعبي على تجارة لحوم الحيوانات الأليفة.

غالبية الشباب تؤيد حظر تجارة لحوم القطط

وأظهر استطلاع أجرته المنظمة عام 2023 تنامي المعارضة الشعبية لاستهلاك لحوم القطط والاتجار بها، ولا سيما بين الشباب ومالكي الحيوانات الأليفة.

وبحسب نتائج الاستطلاع، أيد 71% من المشاركين فرض حظر على استهلاك لحوم القطط والاتجار بها.

وتقول منظمات حماية الحيوان إن تزايد ملكية الحيوانات الأليفة وتغير النظرة إليها في المجتمع الفيتنامي يدفعان إلى إعادة النقاش حول تجارة لحوم الكلاب والقطط، وسط دعوات لتعزيز الرقابة على عمليات نقل الحيوانات ومصدرها والحد من سرقتها من المنازل.

وتسلط عملية توقيف المشتبه بهم الضوء مجدداً على ظاهرة سرقة الحيوانات الأليفة والاتجار بها في فيتنام، في وقت تتزايد فيه مطالب جمعيات الرفق بالحيوان بتشديد الإجراءات لحماية القطط والكلاب من السرقة والذبح والاتجار غير المشروع.