أعلنت القوات المسلحة اليمنية مقتل نحو 100 عنصر من مليشيا الحوثي الإرهابية وإصابة 150 آخرين، خلال سلسلة عمليات هجومية نفذتها قوات محور تعز، مسنودة بالمقاومة الشعبية، في عدد من جبهات القتال ضمن عملية «فجر اليمن».

وأوضح المركز الإعلامي لمحور تعز، في موجز للمستجدات الميدانية خلال الساعات الـ24 الماضية، أن قوات المحور نفذت، أمس (الإثنين)، خمس عمليات هجومية استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا في جبهات الأربعين شمال مدينة تعز، والأقروض جنوباً، والعنين وجبل حبشي غرباً، إضافة إلى منطقة البيرين في أطراف جبهة الكدحة.

وبحسب المركز، أسفرت العمليات عن إسقاط خمس طائرات مسيّرة تابعة للمليشيا، وتدمير وإعطاب ست مركبات ودبابة، إلى جانب خسائر بشرية في صفوف الحوثيين.

معارك في الأقروض والعنين

وفي جبهة الأقروض، قالت القوات المسلحة إنها تمكنت من دحر عناصر المليشيا من عدد من المواقع عقب هجوم شنته ظهر (الإثنين)، ودمرت دبابة وعربة عسكرية واستولت على طقم، فيما سقط عدد من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح.

وفي جبهة العنين بمديرية جبل حبشي، شنت القوات هجوماً خاطفاً على مواقع للمليشيا، قالت إنه أسفر عن خسائر في الأرواح والعتاد.

كما استهدفت عملية أخرى في منطقة البيرين بجبهة الكدحة تجمعات ومعدات للحوثيين، وأسفرت، وفق المركز، عن إحراق طقم ومقتل عدد من عناصر المليشيا وأسر آخرين.

تقدم في جبل حبشي

وشهدت مناطق التماس في جبهات جبل حبشي سلسلة عمليات هجومية، تمكنت خلالها قوات محور تعز من تحقيق تقدم في عدد من المواقع، وسط استمرار المواجهات والعمليات العسكرية.

وأشار المركز إلى أن بقية جبهات المحور شهدت اشتباكات متقطعة وقصفاً مدفعياً استهدف تجمعات وآليات وأسلحة للمليشيا، بينها تجمعات في فرزة صنعاء شرقي المدينة، وآليات في التبة السوداء وجبهة الضباب والجبهة الغربية، إضافة إلى استهداف دبابة في منطقة سفتيل شمال شرقي تعز.

وأكد المركز الإعلامي لمحور تعز أن العمليات العسكرية لا تزال متواصلة، ضمن عملية «فجر اليمن».