أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تأييد البحرين الكامل لموقف المملكة العربية السعودية وجهودها، بقيادتها تحالف دعم الشرعية في اليمن، في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها، وتخليص اليمن من خطر الإرهاب، والتوصل إلى حل سياسي شامل وفقًا للمرجعيات الثلاث، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق إلى الأمن والاستقرار.

وأدانت الوزارة واستنكرت بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها السافرة على السعودية، واستهدافها المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية، وتطاولها على أطهر بقاع الأرض في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشملت هذه الاعتداءات العاصمة الرياض ومدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران والطائف وينبع، إضافة إلى السفن السعودية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأكدت الوزارة تضامن البحرين الكامل مع السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، إعمالًا لحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة. وشددت على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، بموجب اتفاقية الدفاع المشترك.

ودعت الوزارة مجلس الأمن الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية فيه، إلى الاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد لهذه الاعتداءات وتهديداتها لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة، وضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران (2216) و(2817)، بما يحفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين.