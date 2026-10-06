أبلغت السلطات الروسية منظمة الصحة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، بعدم تسجيل أي حالات إصابة بالطاعون في مدينة إيركوتسك الواقعة في سيبيريا، وذلك بعد وفاة عاملة في أحد معاهد أبحاث الطاعون بالمدينة الأسبوع الماضي، في حادثة أثارت تساؤلات حول سبب الوفاة واحتمال ارتباطها بالمرض.

لا طاعون في إيركوتسك

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن السلطات الروسية أكدت رسمياً للمنظمة أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالطاعون في إيركوتسك.

وجاء الرد الروسي في إطار طلب رسمي وجهته منظمة الصحة العالمية إلى موسكو للحصول على معلومات حول الحادثة.

تحقيقات بعد الوفاة

وأبلغت السلطات الروسية المنظمة الدولية سابقاً بأنها تحقق في احتمال أن يكون الطاعون الرئوي سبب وفاة عاملة المختبر، التي كانت تعمل في معهد متخصص بأبحاث الطاعون.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، أكدت السلطات الروسية أنها حددت الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمتوفاة، كما أفادت بأن نتائج الفحوص التي أجريت للكشف عن مسببات الأمراض المعدية الخطيرة جاءت «سلبية».

لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه الفحوص شملت العاملة المتوفاة نفسها، وما إذا كانت النتائج تسمح للسلطات باستبعاد الإصابة بالطاعون باعتبارها سبباً لوفاتها.

كما لم تقدم البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة في جنيف رداً فورياً على طلب للتعليق على تفاصيل الفحوص والتحقيقات.

الصحة العالمية: خطر محدود على السكان

وأكدت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق أن خطر انتشار الطاعون بين عامة السكان في المنطقة يبدو منخفضاً.

ويُعد الطاعون مرضاً معدياً خطيراً تسببه بكتيريا Yersinia pestis، ويمكن أن ينتقل إلى البشر في ظروف معينة، فيما يمثل الطاعون الرئوي أحد أشكاله الأكثر خطورة.

وتخضع روسيا، مثل بقية الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، للالتزامات المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية، والتي تتطلب منها الاستجابة لطلبات المنظمة المتعلقة بالمخاطر الصحية العامة خلال فترة زمنية محددة.

وبحسب المعطيات التي قدمتها المنظمة، أكدت السلطات الروسية حتى الآن عدم وجود حالات طاعون مسجلة في إيركوتسك، بينما تستمر عملية تقييم ملابسات وفاة عاملة المختبر ونتائج الفحوص المرتبطة بها.