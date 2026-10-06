قضت محكمة أمريكية في ولاية أوهايو بسجن كاليب فلين (40 عاماً) مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، بعد إدانته بقتل زوجته آشلي فلين (37 عاماً) أثناء نومها داخل منزلهما، ومحاولة إخفاء الجريمة عبر الادعاء بأن لصاً اقتحم المنزل وقتلها.

ووقعت الجريمة في مدينة تيب سيتي خلال فبراير الماضي، فيما كانت ابنتا الزوجين داخل المنزل وقت مقتل والدتهما.

رواية «اللص» تسقط أمام الأدلة

أبلغ فلين الشرطة أن شخصاً مجهولاً اقتحم المنزل وقتل زوجته، مدعياً أنه كان نائماً لحظة وقوع الجريمة.

إلا أن التحقيقات كشفت تناقضات في روايته، بعدما أظهرت بيانات أجهزته الإلكترونية تحركات له داخل المنزل في الوقت الذي زعم أنه كان نائماً فيه.

وأكد الادعاء خلال المحاكمة أن المتهم حاول ترتيب مسرح الجريمة لإظهار الواقعة على أنها عملية اقتحام، فيما لم تعثر السلطات على السلاح المستخدم في قتل الزوجة.

علاقة عاطفية سبقت الجريمة

وكشفت جلسات المحاكمة أن فلين كان على علاقة عاطفية استمرت أكثر من عام مع متدربة سابقة في الكنيسة التي كان يعمل فيها مسؤولاً للموسيقى.

وأدلت المرأة بشهادتها أمام هيئة المحلفين، مؤكدة أن فلين كان يتحدث عن كراهيته لزوجته، كما سبق أن تحدث معها عن قتلها.

وعرض الادعاء رسائل أرسلها فلين إليها قبل الجريمة، من بينها رسالة في الليلة السابقة لمقتل زوجته، استند إليها الادعاء ضمن الأدلة المقدمة لإثبات التخطيط للجريمة.

شارك في برنامج غنائي

وكان فلين قد ظهر لفترة قصيرة عام 2013 في برنامج المواهب الغنائي الأمريكي «American Idol»، بعدما شجعته زوجته على خوض التجربة وتحقيق حلمه في الغناء، إلا أنه لم يتأهل إلى المراحل الرئيسية من البرنامج.

ابنتاه داخل المنزل

وكشفت القضية أن ابنتي فلين كانتا داخل المنزل وقت مقتل والدتهما، فيما قرأ أفراد الأسرة خلال جلسة النطق بالحكم رسائل كتبتهما الطفلتان عن فقدان والدتهما وتأثير الجريمة عليهما.

وانهار فلين باكياً خلال جلسة الحكم، وقدم اعتذاراً لعائلته وابنتيه، لكنه واصل إنكار قتل زوجته رغم إدانته.

وأدانته هيئة المحلفين بعدة تهم، بينها القتل والاعتداء الجنائي والعبث بالأدلة، قبل أن تصدر المحكمة حكمها بسجنه مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.