كشفت الفنانة المصرية منى زكي تفاصيل عودتها إلى الدراما بعد غياب أربع سنوات بمسلسلها الجديد «طالع نازل»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان محمد شاهين، والمقرر عرضه في 10 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن العمل يتناول مجموعة من الصراعات الزوجية والنفسية، من خلال علاقة تبدو مستقرة في ظاهرها قبل أن تكشف الأحداث عن أسرار تقلب حياة أبطاله.

شخصية شاهين

ومن جانبه، تحدث الفنان محمد شاهين عن شخصية «علي» التي يجسدها ضمن أحداث «طالع نازل»، وعلاقته بشخصية «نورا» التي تقدمها منى زكي، موضحاً أن الشخصيتين تبدوان في البداية وكأنهما يعيشان حياة ناجحة ومستقرة.

وقال شاهين: «نورا وعلي هي الشخصيات اللي تغير منها وتتمنى تعيش ربعها، وصل لحلمه وبقى أشهر موسيقار في مصر، كان عندهم كل حاجة، بس البني آدم طماع».

وتعكس هذه التصريحات طبيعة الصراع الذي يقدمه المسلسل، إذ يبدأ من حياة تبدو مكتملة من الخارج، قبل أن تكشف الأحداث عن رغبات وأسرار وقرارات تقود العلاقة الزوجية إلى مسار مختلف.

أحداث «طالع نازل»

تدور أحداث المسلسل حول موسيقار يعيش حياة زوجية تبدو مستقرة مع زوجته، وهي سيدة أعمال قوية تمتلك شركة كبرى، ويتفق الزوجان في بداية علاقتهما على عدم الإنجاب.

لكن الزوجة تخفي في داخلها رغبة حقيقية في تكوين أسرة، قبل أن تنقلب حياتها بصورة مفاجئة بعد اكتشاف خيانة زوجها لها وزواجه سراً من امرأة أخرى.

وتجد الزوجة نفسها أمام صدمة قاسية، تدفعها إلى خوض صراع نفسي بين ألم الخيانة والحفاظ على كرامتها، فيما تتطور الأحداث تدريجاً إلى مواجهة مفتوحة، تضعها أمام احتمالات متعددة، من بينها الرغبة في الانتقام واستعادة السيطرة على حياتها.

ولا يتوقف المسلسل عند لحظة اكتشاف الخيانة، وإنما يركز على المرحلة التي تليها، وما تتركه التجربة من آثار نفسية على الشخصية الرئيسية، في ظل محاولتها التعامل مع الصدمة واستعادة توازنها وكرامتها.

أبطال وصناع المسلسل

يشارك في بطولة مسلسل «طالع نازل» إلى جانب منى زكي ومحمد شاهين، كل من مريم الخشت، ليلى عز العرب، ميمي جمال، وحمزة دياب، وهو من تأليف سماح أحمد عبد الخالق وإنجي القاسم، وإخراج هاني خليفة.