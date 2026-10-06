كشفت نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال الأمريكية كيم كارداشيان، عن تفاصيل جديدة تتعلق بحياتها العاطفية والفترة التي قضتها بدون ارتباط عقب انفصالها عن زوجها السابق مغني الراب كانييه ويست، مشددة على أنها كانت بحاجة ماسة للتعافي الكامل والتفرغ لنفسها ولأطفالها قبل خوض أي تجربة جديدة.

شعور رائع

وفي مقابلة حديثة مع مجلة «Style» التابعة لصحيفة «صاندي تايمز»، أوضحت كارداشيان (45 عامًا) أنها عاشت عزوبية حقيقية استمرت لنحو خمس سنوات. وقالت كارداشيان: «لقد كنت عازبة تمامًا لخمس سنوات، وكان ذلك شعورًا رائعًا، حيث أتاح لي التركيز الكامل على أطفالي وعلى المشاريع التي رغبت حقًا في العمل عليها». وأضافت لم أكن في عجلة من أمري ولم أشعر بالفراغ، بل كنت بحاجة لمنح نفسي الوقت الكافي للتعافي وإعادة ترتيب أوراقي.

الارتباط بلويس هاميلتون

ورغم تأكيد التقارير الإعلامية ارتباطها الرسمي بسائق فورمولا 1 الشهير لويس هاميلتون (41 عامًا) منذ أبريل 2026 وظهورهما المتكرر معًا في مناسبات عامة ورحلات دولية، فضلت كارداشيان عدم الخوض في تفاصيل العلاقة الحالية بكل احترام، مؤكدة تفضيلها الحفاظ على خصوصية هذه المرحلة.