كشف مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المايسترو محمد الموجي كواليس الأزمة المالية التي تواجه الدورة الـ34 من المهرجان، موضحاً أن انخفاض الميزانية بشكل كبير فرض على الإدارة اتباع سياسة لترشيد النفقات، ما انعكس على مفاوضات مشاركة عدد من نجوم الغناء واعتذارهم عن عدم الظهور في الدورة الجديدة.

اعتذار النجوم

وتحدث الموجي عن تفاصيل الأزمة خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة في برنامج «الستات» الذي تقدّمه عبر قناة «النهار»، مفجّراً مفاجأة حول أسباب اعتذار عدد من النجوم، وحجم الميزانية المتاحة، إلى جانب موقف ابنته المطربة فرح الموجي من المشاركة في الدورة الحالية من المهرجان.

وأوضح مدير «مهرجان الموسيقى العربية» أن الدورة الحالية من المهرجان تواجه ظروفاً مالية مختلفة عن الدورات السابقة، مشيراً إلى أن الميزانية المتاحة اليوم تقل بصورة كبيرة عن ميزانية الدورة الماضية.

وقال: «فكرة البحث عن رجال أعمال ورعاة لمهرجان الموسيقى العربية لم تكن موجودة، لأن المهرجان لم يواجه أزمة مالية بهذا الشكل في الأوقات السابقة، لكن كان في راعي أو اتنين وكانت الأمور مضبوطة».

وأضاف: «لما المشكلات زادت حالياً بدأنا نفكر في موضوع الرعاة، لكن على مدار السنين الماضية لم نواجه أزمة، لأننا كنا نتلقى دعماً من الدولة للمهرجان، واليوم نمر بظروف صعبة ومحتاجين ناس تقف معانا».

وكشف الموجي عن حجم الفارق في الميزانية، قائلاً: «ميزانية الدورة 34 من المهرجان أقل من نصف ميزانية الدورة السابقة، ومع ذلك كان هناك نجوم في الجدول».

المقابل المادي

وتطرق الموجي إلى أسباب غياب عدد من نجوم الغناء عن الدورة الـ34 من المهرجان، مؤكداً أن المقابل المادي كان السبب وراء اعتذار الفنانين الذين لم يتم الاتفاق معهم على المشاركة.

وقال: «كل النجوم اللي مش موجودين في المهرجان واعتذروا كان السبب المقابل المادي، الجميع كان يحب هاني شاكر، ولكن المشاركة في دورة المهرجان اللي بتحمل اسمه والتنازل عن المقابل المادي هي فكرة مثالية جداً، مش موجودة في الواقع».

وأوضح بأن إدارة المهرجان حاولت التواصل مع عدد من النجوم لإقناعهم بالمشاركة رغم ظروف ترشيد النفقات، إلا أن المفاوضات لم تنتهِ إلى اتفاق.

تكريم هاني شاكر

وأشار مدير المهرجان إلى أن إطلاق اسم الفنان هاني شاكر على الدورة الحالية من المهرجان وتكريمه لا يعني بالضرورة أن يتنازل الفنانون المشاركون عن أجورهم، مؤكداً أن التقدير الفني للفنان المكرَّم لا يرتبط بالتفاوض حول المقابل المادي للمشاركين.

وأوضح أن فكرة مشاركة النجوم في دورة تحمل اسم هاني شاكر بدون الحصول على مقابل مادي تظل، من وجهة نظره، تصوراً مثالياً لا يتوافق مع الواقع العملي لتنظيم المهرجان.