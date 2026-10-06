كشف تقرير بريطاني حديث أن حظر استخدام الهواتف الذكية داخل المدارس أسهم في رفع درجات الطلاب في نحو 60% من المدارس الثانوية التي اعتمدت تقنيات رقمية لتقييد استخدام الأجهزة خلال اليوم الدراسي، في خطوة تعكس تأثير الانشغال بالتطبيقات على التحصيل العلمي.

وأظهرت بيانات تقييم تأثير شركة (بلاك آوت) للعام الدراسي الحالي، المبنية على آراء أكثر من خمسة آلاف تلميذ في المدارس الرسمية والخاصة، أن المؤسسات التعليمية التي استخدمت التقنية سجلت تحسناً ملحوظاً في نتائج امتحانات شهادة التعليم العامة.

وتعتمد تقنية (بلاك آوت) على تحويل هواتف الطلاب إلى أجهزة مقيدة تشبه (الطوب)، عبر تعطيل وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب والتطبيقات المشتتة خلال ساعات الدراسة، مع إبقاء المكالمات والرسائل النصية مع الأهالي متاحة للحالات الضرورية.

وأكد المعلمون أن هذا النهج خفّض بشكل كبير العقوبات المرتبطة بالهواتف، وعزّز التفاعل المباشر بين التلاميذ، وخلق بيئة صفية أكثر هدوءاً وتركيزاً، ما انعكس إيجاباً على مستوى التحصيل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توجيهات حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للمدارس لتصبح خالية من الهواتف الذكية، مع ترك آلية التنفيذ لكل إدارة مدرسية، إذ لجأت بعض المدارس للتطبيقات الرقمية، بينما اعتمدت أخرى الخزائن أو الحقائب المغلقة لحفظ الهواتف طوال اليوم الدراسي.