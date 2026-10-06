أصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس أحكاماً ثقيلة بالسجن تراوحت بين 30 و40 عاماً بحق أفراد شبكة نسائية تورطت في تهريب وترويج مخدر الكوكايين، في قضية كشفت عن اعتماد المتهمات أساليب تمويه دقيقة لإدخال الشحنة عبر أحد المنافذ الحدودية.

وجاءت الأحكام بعد نظر الدائرة الجنائية في ملف القضية، حيث قضت بسجن المتهمات لمدد طويلة، إضافة إلى غرامات مالية تراوحت بين 50 و100 ألف دينار، مع إخضاعهن للمراقبة الإدارية لمدة عشر سنوات عقب انتهاء العقوبات السجنية.

وتعود تفاصيل القضية إلى عملية أمنية نُفذت في ميناء حلق الوادي، حين أثارت إحدى المسافرات القادمات من الخارج شكوك عناصر الديوانة والأمن، ليتم إخضاع أمتعتها لتفتيش دقيق باستخدام أجهزة الأشعة.

وأظهر التفتيش وجود كمية من الكوكايين مخبأة داخل تجاويف سرية في حقيبة مخصصة لمستحضرات التجميل، في محاولة للتمويه على أجهزة الرقابة وإبعاد الشبهات عن محتوى الحقيبة.

وكشفت الأبحاث الأمنية والقضائية لاحقاً عن وجود تنظيم داخلي للشبكة، تتولى فيه عناصر نسائية توزيع الأدوار بين الشحن والتمرير عبر المنافذ الحدودية، وصولاً إلى تسلم المواد المخدرة وتوزيعها داخل البلاد.

ولم تتوقف التحقيقات عند المسافرة التي ضُبطت بحوزتها الشحنة، إذ قادت التحريات إلى إيقاف بقية أفراد الشبكة داخل شقة، حيث عُثر على حقيبة أخرى تحتوي على كمية من الكوكايين.

ووجّهت إلى المتهمات تهم الانخراط في عصابة بقصد ارتكاب جرائم مخدرات، وتوريد مادة مخدرة بنية الاتجار، قبل أن تُصدر المحكمة أحكامها النهائية في القضية.