التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم، رئيس الجمهورية العربية السورية الرئيس أحمد الشرع.

آفاق العلاقات الثنائية

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين والفرص الواعدة لتطويره في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر اللقاء، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، والمستشار بالديوان الملكي خالد بن فريد حضراوي.

فيما حضر من الجانب السوري، وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، والقائم بأعمال السفارة السورية في الرياض محسن مهباش.