في إنجاز طبي نوعي نجح فريق طبي متكامل في مستشفى د. سليمان فقيه بجدة في إجراء أربع عمليات لاستئصال الغدة الدرقية باستخدام نظام da Vinci الجراحي الروبوتي عبر الفم، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، وتعكس توظيف التقنيات الجراحية المتقدمة في جراحات الغدة الدرقية والرأس والعنق.

وقاد الفريق الجراحي البروفيسور هاني زهير المرزوقي استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة أورام الرأس والعنق بمستشفى د. سليمان فقيه، وأستاذ ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق بجامعة الملك عبد العزيز، والدكتورة هدى أنور السيد استشارية جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة أورام الرأس والعنق وترميمها بمستشفى د. سليمان فقيه، وأستاذة مساعدة بجامعة الملك عبد العزيز.

وتعتمد هذه التقنية على الوصول إلى الغدة الدرقية واستئصالها عبر الفم باستخدام النظام الجراحي الروبوتي دون إجراء شق جراحي خارجي في الرقبة ما يتيح إجراء العملية دون ندبة ظاهرة في هذه المنطقة كما يتيح النظام الروبوتي للجراح مستوى متقدماً من التحكم والدقة أثناء العملية بما يدعم التعامل مع المناطق التشريحية الدقيقة ضمن نطاق الجراحة.

ويُعد استخدام الجراحة الروبوتية في جراحات الغدة الدرقية من التطبيقات المتقدمة للتقنيات الجراحية الحديثة إذ يجمع بين خبرة الفريق الجراحي والإمكانات التقنية التي يوفرها النظام الروبوتي، ويوسع الخيارات الجراحية المتاحة للمرضى وفق التقييم الطبي لكل حالة.

وأُجريت العمليات الأربع بنجاح بفضل تكامل جهود الفريق الجراحي مع قسم التخدير بقيادة الدكتور عادل فايق والدكتور مروان الفخراني إلى جانب فرق التمريض وإدارة العمليات بقيادة الدكتور هشام باسمح بما يعكس أهمية العمل متعدد التخصصات في تطبيق التقنيات الجراحية المتقدمة وضمان التنسيق بين مختلف الفرق الطبية خلال مراحل الرعاية.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً للخبرات التي يضمها مستشفى د. سليمان فقيه بجدة في مجال الجراحات المتقدمة من خلال مركز التميز في الجراحة الروبوتية ومركز التميز في جراحات الأنف والأذن والحنجرة، وما يضمانه من كوادر طبية متخصصة وتقنيات حديثة وخبرات سريرية تسهم في تطوير الممارسات الجراحية، وتوسيع نطاق تطبيق الحلول الروبوتية في عدد من التخصصات.

كما يعكس نجاح إجراء أربع عمليات متتالية باستخدام هذه التقنية جاهزية المنظومة الطبية والتشغيلية لتطبيق هذا النوع من الجراحات بدءاً من اختيار وتقييم الحالات والتخطيط الجراحي مروراً بالتخدير، وإجراء العملية وصولاً إلى الرعاية والمتابعة بعد الجراحة.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة نوعية في مجال جراحات الغدة الدرقية والرأس والعنق في المملكة، ويدعم التوسع في تطبيق التقنيات الروبوتية الحديثة ضمن هذا التخصص بما يتيح خيارات جراحية متقدمة للمرضى وفق ما يقرره الفريق الطبي بناءً على حالة كل مريض.

ويواصل مستشفى د. سليمان فقيه بجدة تطوير قدراته في مجال الجراحات الدقيقة والروبوتية، ودعم تبني التقنيات الطبية الحديثة من خلال مراكز التميز والفرق الطبية متعددة التخصصات بما يواكب التطورات في مجال الرعاية الجراحية، ويعزز إتاحة التقنيات المتقدمة للمرضى داخل المملكة.