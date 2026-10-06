تنافس عشرات اليابانيين في مسابقة غير معتادة بالعاصمة طوكيو، لم يكن المطلوب فيها الركض أو اختبار المهارات، وإنما النوم بأسرع وقت ممكن والحصول على أفضل قسط من الراحة، في محاولة للتوعية بأهمية النوم في بلد يعاني سكانه من قلة ساعات الراحة.

وأقيمت المسابقة، التي حملت اسم (مات ريس)، بتنظيم شركة متخصصة في صناعة المراتب، حيث استلقى المشاركون على أسرّة مريحة لمدة تصل إلى 90 دقيقة، بينما ارتدوا أجهزة لمراقبة نشاط النوم، أملاً في حصد جائزة تتجاوز مليوني ين، (12.7 ألف دولار أمريكي).

ووفق وكالة (فرانس برس)، جرى تقييم المتنافسين بناءً على سرعة الدخول في النوم وعمقه واستقراره، داخل قاعة خافتة الإضاءة، فيما اصطحب بعض المشاركين ألعابًا محشوة إلى أسرّتهم لمساعدتهم على الاسترخاء.

وقال ريتشيرو ناكاما، المدير الإبداعي للشركة المنظمة: إن اليابان تواجه مشكلة مرتبطة بالحرمان من النوم، معتبرًا أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الناس على الاهتمام بالراحة والنوم.

وبحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2021، يبلغ متوسط نوم اليابانيين سبع ساعات و24 دقيقة يوميًا، وهو الأدنى بين دول المنظمة، ويرتبط ذلك جزئيًا بساعات العمل الطويلة والتنقل والحياة الليلية.

وحصلت على المركز الأول مشاركة قدمت نفسها باسم (سوميي)، وقالت إنها تعتزم استخدام المبلغ لتغطية تكاليف الانتقال إلى منزل مستقل وشراء سرير جديد وصفته بأنه يشبه أسرّة الأميرات.