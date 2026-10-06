حققت القوات المسلحة اليمنية، اليوم (الثلاثاء)، تقدماً ميدانياً واسعاً جنوب محافظة مأرب، ضمن عمليات «فجر اليمن» المتواصلة لدحر مليشيا الحوثي الإرهابية.

ونجحت في تحرير جبال «ثمد» و«القايمة» و«مقيلات» جنوب مأرب بالكامل، وهي مرتفعات إستراتيجية حاكمة تطل على مديرية «الجوبة»، مما يمنح الجيش التفوق الناري والسيطرة التامة على مسرح العمليات العسكرية في المنطقة.



وأفاد مصدر ميداني لـ «عكاظ» بأن وحدات الجيش اليمني شنت عملية عسكرية مركزة من عدة محاور، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا، وفرار باقي الفلول، مشيراً إلى اغتنام كميات من الأسلحة والعتاد الثقيل والمتوسط.

وأضاف المصدر أن الوحدات العسكرية تواصل تقدمها بثبات وفق الخطط الميدانية المرسومة، وسط انهيارات متسارعة وحالات فرار جماعي في صفوف عناصر المليشيا باتجاه مناطق أخرى.

وأشار المصدر إلى أن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة معادية.

وكانت القوات المسلحة اليمنية أحبطت، مساء أمس، محاولات حوثية لاستعادة المواقع التي خسرتها منذ انطلاق عملية "فجر اليمن"، وأجبرت المليشيا على التراجع والفرار بعد تكبيدها خسائر في العديد والعتاد.