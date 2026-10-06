عدّ قياديان يمنيان التطورات الميدانية التي تشهدها جبهات القتال ضمن عملية «فجر اليمن» بدايةً لمرحلة جديدة في معركة استعادة الدولة، وأكدا في تصريحات لـ «عكاظ» أهمية توحيد الصفوف وتعزيز إسناد القوات المسلحة حتى تحرير الأراضي اليمنية وبسط الأمن والاستقرار.



وقال مستشار قائد الفرقة الثالثة في قوات الطوارئ اليمنية، ومستشار مصلحة شؤون القبائل العميد عمار صالح التام، إن تحرير باب المندب ومدينة ذوباب ومطارها وجزيرة ميون، والتقدم باتجاه الوازعية، بالتزامن مع التحركات في جبهات مأرب الجنوبية والغربية، تمثل مؤشرات على انطلاق مرحلة جديدة في مواجهة مليشيا الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة. وأضاف أن إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، بدء معركة تحرير كامل الجغرافيا اليمنية، وضع المواجهة في إطارها الوطني بوصفها معركة لاستعادة الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أهمية معالجة الوضع الميداني في جبهات تعز، خصوصاً مديريات الحجرية، بما يعزز التقدم ويحد من فرص استغلالها للتأثير في سير المعارك.



وثمّن التام الموقف السعودي المساند للشرعية اليمنية، مؤكداً أن استعادة الدولة تمثل، بحسب وصفه، ضمانة لأمن اليمن والمملكة والمنطقة، ولأمن البحر الأحمر وباب المندب والملاحة الدولية. وشدد على أن الانتصارات الميدانية ينبغي أن تتواصل ضمن مسار يستهدف استعادة العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الجمهورية والقانون.



وأكد أن القبائل اليمنية ستظل سنداً للدولة والقوات المسلحة، داعياً إلى توحيد الصفوف ورفع الجاهزية وحشد الطاقات الوطنية والقبلية والمجتمعية لإسناد معركة التحرير.



من جهته، قال مدير عام مصلحة شؤون القبائل بوادي وصحراء حضرموت الشيخ سلطان بن زايد التميمي، إن القوات المسلحة اليمنية، وألوية درع الوطن والعمالقة الجنوبية، بمساندة أبناء القبائل، تقدم ما وصفه بصور الصمود والثبات في مختلف الجبهات، في مواجهة مليشيا الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.



وأشار إلى استمرار التحركات في جبهات الجوف ومأرب والساحل الغربي، مؤكداً أن تلاحم القوات المسلحة والقبائل والقوى الوطنية يمثل الطريق نحو استعادة الدولة وبسط الأمن والاستقرار. ونوّه بموقف قبائل حضرموت، قائلاً إنها تقف إلى جانب الدولة ومؤسساتها وترفض مشروع المليشيات والانقلاب. وأكد أن ما تشهده الجبهات من صمود وتقدم يعكس إرادة اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة وتحرير الأرض، وصولاً إلى بناء يمن آمن ومستقر تسوده دولة النظام والقانون.